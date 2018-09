Z młotem i nożem wpadł do sklepu. Padły strzały





Policjanci z Poznania musieli użyć broni wobec agresywnego mężczyzny, który zaatakował ich nożem i młotem budowlanym. 36-latek z ranami postrzałowymi trafił do szpitala.

Policja szuka podpalacza i pokazuje nowe nagranie Jest kolejne... czytaj dalej » W nocy z czwartku na piątek poznańscy policjanci otrzymali dwa zgłoszenia o agresywnym mężczyźnie, który zdemolował wejście do sklepu spożywczego, a następnie zaatakował postronnego mężczyznę siedzącego w samochodzie. Napastnik zaatakował też przybyłych na miejsce zdarzenia policjantów.

Młotem walił w radiowóz

- W jednej ręce trzymał nóż, a w drugiej młot budowlany, którym zaczął uderzać w szyby radiowozu. Policjanci natychmiast przystąpili do obezwładnienia mężczyzny, jednak był on tak agresywny, że zmuszeni zostali do użycia broni. W efekcie podjętych działań agresor został obezwładniony i zatrzymany – powiedziała Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

Złodzieje wysadzili i okradli bankomat. Drugi raz w tej samej miejscowości W Kożuchowie... czytaj dalej » Okazał się nim 36-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Został niegroźnie ranny w nogę i pachwinę, trafił do szpitala. Funkcjonariusze nie wykluczają, że mężczyzna znajdował się pod wpływem środków psychoaktywnych, dlatego została pobrana mu krew do badań.

Ranny policjant

W trakcie zdarzenia obrażeń doznał jeden z policjantów, którego raniły odłamki szkła ze zbitej szyby.

Trwa gromadzenie materiału dowodowego. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty zostaną przedstawione agresywnemu mężczyźnie.