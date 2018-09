Miliarder i celebryta pierwszym kosmicznym turystą. Elon Musk ujawnił nazwisko

Elon Musk, szef SpaceX poinformował we wtorek, że pierwszym turystą, który poleci w podróż dookoła Księżyca będzie 42-letni Yusaku Maezawa. To japoński miliarder, kolekcjoner sztuki, celebryta i właściciel firmy Zozo, która zajmuje się handlem ubraniami w sieci.

"Pierwszym prywatnym pasażerem, który poleci w podróż dookoła księżyca na pokładzie BFR jest innowator mody i rozpoznawalny na całym świecie kurator sztuki Yusaku Maezawa" - czytamy na profilu SpaceX na Twitterze.

42-letni Maezawa - jak pisze Reuters - jest jedną z najbarwniejszych postaci w Japonii. Interesują się nim plotkarskie media, które opisują jego kolekcję sztuki, sportowe samochody i dziewczynę-celebrytkę.

Agencja Reutera przypomina też, że największą popularność poza Japonią przyniósł Maezawie zakup obrazu Jean-Michela Basquiata za rekordową kwotę 110 milionów dolarów.

Wpłacił już zaliczkę

Lot Maeazawy planowany jest na 2023 rok. Japończyk ogłosił, że w kosmiczną podróż zabierze ze sobą od sześciu do ośmiu innych artystów.

Elon Musk stwierdził, że decydując się na taką podróż, Maezawa pokazał, że jest "bardzo odważnym człowiekiem".

Nie wiadomo na razie ile będzie go kosztować taka wycieczka. Musk poinformował jedynie, że Japończyk wpłacił "znaczącą zaliczkę".

Potężna rakieta

BFR, czyli Big Falcon Rocket, to dopiero projektowana przez SpaceX potężna rakieta, która wyniesie w kosmos statek. Będzie zasilana 31 silnikami Raptor i będzie mogła transportować ładunki o masie nawet do 150 ton. Musk mówił w marcu, że jej pierwsze testy planowane są na 2019 rok. Miesiąc później Gwynne Shotwell, dyrektor operacyjna firmy, powiedziała, że BFR wystartuje "w ciągu dekady".



Musk nie chce więcej odpoczywać. "To nie jest opcja" Arianna... czytaj dalej » BFR ma być większą następczynią Falcon Heavy, najcięższą z będących obecnie w użytku rakiet nośnych, która w lutym bieżącego roku pierwszy raz w historii wystartowała z powodzeniem z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie.

Na pokładzie rakiety poleciał czerwony sportowy samochód elektryczny firmy Tesla, której Musk jest założycielem i dyrektorem. Za kierownicą pojazdu siedział ubrany w kosmiczny skafander manekin.

W przypadku Muska podbój kosmosu nie ogranicza się tylko do turystycznych podróży wokół Księżyca. Marzeniem miliardera jest organizacja prywatnej wyprawy na Marsa, a następnie zbudowanie na Czerwonej Planecie miasta.

Marzenie wielu

W kosmiczną turystykę inwestują też inni znani miliarderzy. Jeff Bezos, właściciel Amazona i najbogatszy człowiek świata, założył w 2000 roku spółkę Blue Origin, zajmującą się produkcją rakiet i mającą oferować cywilne loty w kosmos.

Według informacji Reutersa loty testowe mają rozpocząć się wkrótce, a sprzedaż biletów ma ruszyć w przyszłym roku. Osoby, które zdecydują się na wykupienie lotu, będą mogły m.in. doświadczyć uczucia nieważkości i zobaczyć krzywiznę planety. Bilety na taką podróż kosztowałyby od 200 do 300 tysięcy dolarów.

Kosmiczna turystyka jest również wielkim marzeniem Richarda Bransona, znanego z wizjonerskich pomysłów i ekscentrycznego sposobu bycia. Do tej pory bilet na lot w kosmos z Virgin Galactic zarezerwowało około 700 osób, w tym Brad Pitt, Leonardo DiCaprio i Katy Perry, którzy musieli za niego zapłacić 250 tysięcy dolarów. Branson zapowiedział w maju w wywiadzie dla BBC, że podczas dziewiczego loty sam znajdzie się na pokładzie.