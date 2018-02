"Kampania mająca pozyskiwać Żydów w USA przeciwko polskiej ustawie o Holokauście (nowelizacji ustawy o IPN - red.) zawiera pewną liczbę historycznych nieścisłości, a także sformułowania takie jak "polski Holokaust", które Yad Vashem uważa za niedopuszczalne. Cieszymy się, że inicjatorzy tej kampanii zdjęli ten film" - podkreślił Yad Vashem na Twitterze.

The campaign geared to recruit USA Jewry against the Polish Holocaust law contains a number of historical inaccuracies as well as statements such as ”Polish Holocaust” deemed unacceptable by Yad Vashem. We are pleased that the initiators of the campaign have taken the film down.

— Yad Vashem (@yadvashem) 22 lutego 2018