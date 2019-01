Gdańszczanie w milczeniu pożegnali swojego prezydenta

Foto: tvn24 Video: tvn24

Stefan W. usłyszał zarzut zabójstwa

14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Był reanimowany, trafił do szpitala, zmarł w poniedziałek. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska. Usłyszał zarzut zabójstwa.

