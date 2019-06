Nie segregujesz śmieci? Zapłacisz znacznie więcej niż teraz

Foto: tvn24 Video: tvn24

Wyższe opłaty dla osób, które nie segregują śmieci

14.06 | Ministerstwo Środowiska chce, żeby każdy Polak wrzucał odpady do odpowiednich pojemników. Zmienia przepisy i wprowadza kary za brak segregacji. Osoba, która wrzuca śmieci do jednego worka, zapłaci co najmniej dwa razy więcej od tej, która dzieli odpadki. Ustawa w tej sprawie jest już po pierwszym czytaniu.

