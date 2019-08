Wyszedł z Domu Pomocy Społecznej i zaginął. Przeczesują pola i pustostany





Foto: TVN24, SiR | Video: TVN 24 Mężczyzna zaginął w czwartek

Około 100 osób poszukuje 56-latka, który wyszedł z Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (woj. wielkopolskie). Przeczesywane są rowy, pola, pustostany. W akcji wykorzystywane są drony i helikopter.

Źródło: SiR Trwają poszukiwania tego mężczyzny Mężczyzna zaginął w czwartek. Po południu wyszedł z Domu Opieki Społecznej w Baszkowie koło Krotoszyna.

- Został zarejestrowany ostatni raz na kamerze, jak wychodzi z miasta. Niestety potem ślad po nim trochę ginie. Nie wiemy, czy mężczyzna wsiadł w autostopa, czy szedł i ze względu na otępienie czy demencje, nie skręcił gdzieś w bok i nie jest w kukurydzy lub w polu, albo czy nie wpadł w jakąś inną przeszkodę - mówi Błażej Busza, szef grupy poszukiwawczo-ratowniczej Szukamy i Ratujemy Ostrów Wielkopolski.

Wchodzą w każdy zakamarek

Poszukiwany mężczyzna ma 56 lat. Jest osobą niezdolną do samodzielnego funkcjonowania.

W chwili zaginięcia ubrany był w ciemnoszare spodnie dresowe, brązową bluzę i ciemną czapkę z daszkiem. Mężczyzna ma problemy koordynacyjne - ruchowe i specyficzny chód.

W działania poszukiwawcze zaangażowane jest około 100 osób. To strażacy, policjanci i ratownicy SiR.

- Działania naszej grupy skupiają się na przeszukaniu okolic miejscowości Baszków - podaje Busza.

Wzrost - około 170 cm



Szczupły, drobna budowa ciała



Łysy, oczy niebieskie. Rysopis zaginionego

Przeczesywane są drogi, pola, kukurydza, a także wszelkie budynki, w których mógł się schronić mężczyzna. - W każde tych miejsc trzeba wejść i je sprawdzić - tłumaczy Busza.

Teren sprawdzany jest też z powietrza za pomocą dronów i policyjnego śmigłowca.

Widziałeś go? Zadzwoń

Pomimo opublikowania wizerunku 56-latka, jak dotąd do ratowników nie zgłosiła się żadna osoba, która by go widziała.

Osoby, które zauważyłyby mężczyznę, proszone są o kontakt z policją w Krotoszynie pod numerami 62 725 52 00, 62 725 52 11 lub z numerem alarmowym SiR 731 112 113.