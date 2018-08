Kłócił się z żoną, chwycił pistolet, wystrzelił kilkadziesiąt razy. Były policjant oskarżony

Video: TVN24 Wrocław

Prokuratura bada ile strzałów oddał policjant

24.05 | Prokuratura potwierdza, że 43-letni mężczyzna, który zginął w środę od ran postrzałowych przed opolskim komisariatem, miał przy sobie pistolet pneumatyczny. Według policji to on miał pierwszy oddać strzały, na co ogniem odpowiedział jeden z funkcjonariuszy.

»