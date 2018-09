Leciał bez zgody kontrolera lotu. 76-latek w motoszybowcu





76-letni mężczyzna wystartował motoszybowcem z lądowiska w Wolicy Ługowej (Podkarpacie), a następnie - bez zgłoszenia lotu kontrolerowi - przekroczył wysokość, na której samoloty podchodzą do lądowania. Teraz policja sprawdza, czy mężczyzna w ogóle ma uprawnienia do pilotowania tego typu maszyny.

- Operacje wykonywane na prywatnym lotnisku w Wolicy Ługowej nie są obsługiwane przez kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W tym rejonie swobodne loty rekreacyjnymi lub sportowymi statkami powietrznymi można wykonywać do pewnej wysokości – tłumaczy Paweł Łukaszewicz z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pilot najprawdopodobniej tę wysokość przekroczył, wlatując w tzw. TMA – przestrzeń powietrzną, w której samoloty podchodzą do lądowania w Jasionce lub wznoszą się po starcie z rzeszowskiego lotniska. By poruszać się w TMA konieczne jest złożenie planu lotu i uzyskanie zgody od służb ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tych obowiązków pilot nie dopełnił.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że wykonywał on lot testowy – podaje Wojciech Tobiasz, rzecznik prasowy ropczyckiej policji.

Bez zgody, znaków i rejestracji

O locie 76-latka nie wiedział także właściciel lądowiska. - Ponadto motoszybowiec nie posiadał znaków identyfikacyjnych, odpowiedniej rejestracji i ubezpieczenia – uzupełnia rzecznik.

Teraz policja sprawdza, czy pilot wykonując lot, naruszył przepisy dotyczące ruchu lotniczego, a także czy posiadał uprawnienia do pilotowania tego typu maszyn.