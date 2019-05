"Tusk potrafił zaapelować jednocześnie do serca i do rozumu"

Jeżeli polityk potrafi na tak różnych piętrach operować, wtedy jego przemówienie jest integralne - ocenił socjolog profesor Andrzej Rychard, odnosząc się w "Faktach po Faktach" do przemówienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Jak dodał, szef Rady Europejskiej "potrafił zaapelować jednocześnie do serca i do rozumu". Politolog profesor Radosław Markowski zwrócił uwagę, że były premier poruszył kwestie rzadko podejmowane w polskiej polityce.

Profesor Andrzej Rychard zwrócił uwagę, że wykład wygłoszony w piątek przez Donalda Tuska "już ma wpływ" na kampanię i życie polityczne w Polsce". - Pokazuje bardzo dużą odległość, jaka dzieli klasę Donalda Tuska i resztę polskiej klasy politycznej - ocenił socjolog z Polskiej Akademii Nauk.

Tusk: nie może być tak, że władza obchodzi święto konstytucji, a na co dzień ją obchodzi Jeśli coś dzisiaj... czytaj dalej » - Donald Tusk porusza się na poziomie europejskim. Jest politykiem klasy europejskiej. Ważne jest to, że jego awans z polityka lokalnego do klasy europejskiej, w pewnym sensie nakłada się na awans Polski w Unii Europejskiej - ocenił profesor Rychard.

Zdaniem Rycharda, Tusk w swoim przemówieniu potrafił zrobić to, co cechuje wielkiego polityka - połączyć konkret ze szczegółem. - Kiedy mówił o ekologii, na początku zabrzmiało to abstrakcyjnie, ale kiedy przeszedł do tematu miasta, które ginie od smogu, to już brzmi konkretnie - wskazał socjolog.

"Potrafił zaapelować jednocześnie do serca i do rozumu"

- Potrafił połączyć przeszłość z teraźniejszością. Kiedy mówił o Targowicy, to zabrzmiało to historycznie, ale kiedy mówił, że do Targowicy doprowadziła fałszywie pojęta duma narodowa i działania niby w imieniu suwerenności narodu, które się obróciły przeciwko Polsce, to potrafił połączyć jedno z drugim - dodał profesor PAN.

Zdaniem gościa "Faktów po Faktach" przewodniczący Rady Europejskiej "potrafił zaapelować jednocześnie do serca i do rozumu". - Jeżeli polityk potrafi na tak różnych piętrach operować, to wtedy jego przemówienie jest integralne i w tym sensie to przemówienie będzie miało wpływ, ponieważ mam nadzieję, że zmotywuje przynajmniej część polskiej klasy politycznej do tego, aby starać się dorównywać - podsumował.

"Tusk upominał się o prawdę"

Profesor Radosław Markowski, politolog i socjolog ze Uniwersytetu SWPS zgodził się ze swoim przedmówcą, że wystąpienie Donalda Tuska w odniesieniu do obecnej polskiej polityki "było na innym poziomie". Zwrócił uwagę, że polscy politycy nie poruszają kwestii, które jego zdaniem są absolutnie fundamentalne.

"Tusk jest symboliczną postacią, chyba najistotniejszą dla obozu anty-PiS" Tusk dzisiaj... czytaj dalej » - Jeśli my wspólnie z innymi nie zareagujemy na zmiany klimatyczne, to jednym podwątkiem tych zmian, o których mówił Donald Tusk, będą za chwilę gigantyczne ruchy migracyjne na świecie, które nie będą spowodowane konfliktem politycznym, tylko będą funkcją zmian klimatycznych - skomentował Markowski.

Profesor zwrócił uwagę, że "do 2050 roku Afryka będzie liczyła 2,5 miliarda ludzi". - My na co dzień powinniśmy krzyczeć, że dzisiaj zginął kolejny gatunek na tej planecie, że homo sapiens przyczynił się do kolejnego wytrzebienia jakiegoś tygrysa czy żółwia - stwierdził socjolog i politolog.

Zdaniem Markowskiego wątkiem, który umknął komentatorom jest to, że "Tusk upominał się o prawdę".

- Jest bełkot i szum informacyjny. Jest szum informacyjny niezawiniony, który wynika z naszej niewiedzy, ale też sztuczna inteligencja wpleciona w wielkie korporacje, które celowo stwarzają szum informacyjny, żeby ukryć swoje prawdziwe interesy - wskazał.

Jak dodał, w tych kwestiach również ważna jest edukacja.

- Gdzie jest nauczanie do troski o naturę? Gdzie jest nauczanie w polskich szkołach tego, jak poszukiwać trafne informacje, a to powinno się zaczynać od przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej. Donald Tusk o to się trochę upominał w tej uwadze o sztucznej inteligencji - dodał.

"Wyzwania dla polityków opozycyjnych"

Donald Tusk w swoim wystąpieniu na Uniwersytecie Warszawskim zaznaczał również między innymi, że konkurencja w polityce jest czymś zrozumiałym. - W polityce nie może chodzić o to, by ktoś kogoś pokonał i unicestwił - powiedział szef Rady Europejskiej.

"Nie było przełomowe" vs "niezwykle interesujące". Komentarze po wystąpieniu Tuska Nie było to... czytaj dalej » Komentując te słowa, profesor Rychard ocenił, że nie było to "podważeniem" polityki uprawianej przez Koalicję Europejską. - To było raczej wskazanie tego, jakie są wyzwania, także dla polityków opozycyjnych - zaznaczył.

- Ja nie wiem, czy opozycja jest już gotowa, by podjąć te tematy, o których mówił profesor Markowski, czy nadal myślimy w kategoriach, że to środowisko to jakieś fiu-bździu latające w powietrzu. Ale tu przychodzi gość i powiada "nie, to są konkrety" - dodał profesor Rychard.

Markowski zwrócił jednocześnie uwagę, że Tusk "w różnych miejscach podkreślał, że u nas dominuje ta bardzo prosta, czy nawet prostacka, wizja demokracji, w której większość zwycięża i większość decyduje".

- Natomiast filarem wszelkich demokracji jakościowych jest poszanowanie praw mniejszości. Ta liberalna demokracja to są te zasieki stawiane autorytarnym zapędom większości przeciwko prawom i przywilejom mniejszości, które powinniśmy chronić - powiedział.

"Tusk pokazał przyszłość, Kaczyński przeszłość"

Kaczyński: kto podnosi rękę na Kościół, ten podnosi rękę na Polskę Kościół jest... czytaj dalej » W sobotę podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Pułtusku prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że "kto podnosi rękę na Kościół, ten podnosi rękę na Polskę". Goście "Faktów po Faktach" w TVN24 odnieśli się również i do tych słów.

Zdaniem profesora Rycharda z wypowiedzi prezesa PiS wynika "odległość czasowa". - Tusk pokazał przyszłość, która wchodzi w teraźniejszość, to w przypadku Jarosława Kaczyńskiego jest to głos z przeszłości - ocenił i dodał, że "jest to zawołanie sprzed wielu lat, jeśli nie wieków".

Profesor Markowski podkreślił, że z badań socjologicznych analizujących opinię publiczną w sposób pogłębiony wynika, że "jest jedna, jedyna rzecz, która ludzi absolutnie odstrasza, to że na terenie kościoła w trakcie religijnych wydarzeń prowadzona jest propaganda partyjna, a nie polityczna".

