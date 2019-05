"Nie ma przypadku" vs "organizator wyszedł z roli". Echa antykościelnych słów sprzed wykładu Tuska

Tego nie da się odciąć od tego, co potem Donald Tusk mówił - uznał prezydencki minister Andrzej Dera, komentując w "Kawie na ławę" w TVN24 przemówienie Leszka Jażdżewskiego. W wystąpieniu tym, poprzedzającym piątkowy wykład szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, redaktor naczelny "Liberté!" skrytykował polski Kościół katolicki. Andrzej Halicki z PO ocenił, że "organizator ewidentnie wyszedł ze swojej roli".

Poprzedzające piątkowy wykład Donalda Tuska wystąpienie Leszka Jażdżewskiego, redaktora naczelnego "Liberté!" - redakcja ta była współorganizatorem przedsięwzięcia - wywołało liczne reakcje. Dyskutowali o nim także uczestnicy niedzielnej "Kawy na ławę" w TVN24.

Co mówił Leszek Jażdżewski?

Jażdżewski mówił między innymi: - Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi wciąż skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do sprawowania funkcji sumienia narodu. Ten, kto szuka transcendencji i absolutu w Kościele, będzie zawiedziony. Ten, kto szuka moralności w Kościele, nie znajdzie jej. Ten, kto szuka strawy duchowej w Kościele, wyjdzie głodny. Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa. Gdyby dzisiaj Chrystus został ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, żeby zaganiać pokorne owieczki do zagrody.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wystąpienie Leszka Jażdżewskiego

Dera: tego nie da się odciąć od tego, co potem Donald Tusk mówił

Prezydencki minister Andrzej Dera ocenił, że wystąpienie było "jednoznacznie antykościelne, atakujące Kościół, ludzi wierzących". - Całe wystąpienie było zrobione po to, żeby zaatakować. Nie było tutaj przypadków - ocenił.

"Tusk potrafił zaapelować jednocześnie do serca i do rozumu" Jeżeli polityk... czytaj dalej » Jego zdaniem przemówienie "było wyreżyserowane". - Tego nie da się odciąć od tego, co potem Donald Tusk mówił - dodał.

Halicki: organizator wyszedł ze swojej roli

Andrzej Halicki (PO) odpowiedział Derze, że "ludzie przyszli na wykład Donalda Tuska". - Była to wielotysięczna grupa osób, zainteresowana tym, co ma do powiedzenia szef Rady Europejskiej, Polak, z tej perspektywy, którą dziś piastuje, ale także w odniesieniu do historii i wyzwań na przyszłość. I to był kontekst wykładu - tłumaczył.

- Organizator, którym był pan poprzedzający [Donalda Tuska - red.], ewidentnie wyszedł ze swojej roli - ocenił następnie Halicki. Przyznał, że osobiście nie podobało mu się wystąpienie Jażdżewskiego.

Sasin: Jażdżewski miał swoją rolę

- Nie bądźmy naiwni - mówił przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin (poseł PiS). Zaznaczył, że "poglądy pana Jażdżewskiego są znane".

- To, że Donald Tusk przyjeżdża na zaproszenie Jażdżewskiego i wygłasza ten wykład, nie wzięło się znikąd. Dokładnie wiedział, kto go zaprasza, jakie poglądy ten ktoś reprezentuje. Tutaj nie ma przypadku - ocenił.

"Święto to nie jest najlepszy moment, aby pokazywać gorsze strony Unii" Jak przychodzi... czytaj dalej » Sasin uznał, że "pan Leszek Jażdżewski miał swoją rolę". - Powiedział to, co Donald Tusk chciał powiedzieć, ale mu nie wypadało powiedzieć - stwierdził.

Kłopotek: jestem wkurzony

O przypadku nie było mowy także zdaniem Eugeniusza Kłopotka (PSL).

- Moim zdaniem nie ma przypadku, że takiego faceta puszcza się przed wystąpieniem Donalda Tuska, na które wszyscy czekają, bo wielu czekało, również rządzący - mówił Kłopotek. Podkreślił jednak, że wszyscy ludzie przyszli, aby wysłuchać Donalda Tuska, "a nie tego gościa".

- Dzisiaj jestem wkurzony. Gościu, lepiej mi się nie pokazuj na oczy, bo ja się zastanawiam z moim synem, prawnikiem, czy jako Polak, katolik oczywiście grzeszny jak każdy z nas, nie oddać sprawy do organów ścigania, do prokuratury, czy to nie podchodzi pod szerzenie mowy nienawiści - mówił wzburzony polityk.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kłopotek: nie ma przypadku, że takiego faceta puszcza się przed wystąpieniem Donalda Tuska

Tyszka: to czysta mowa nienawiści

- Nie wyobrażam sobie, jeżeli traktujemy Donalda Tuska poważnie, że on nie wiedział, co będzie mówione przed jego wystąpieniem - stwierdził Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

Na pytanie, czy Tyszka uważa, że Tusk autoryzował te słowa, wicemarszałek Sejmu odpowiedział, że "to niemożliwe, że nie widział tekstu wystąpienia".

Czarnecki o Tusku: próba powrotu do polityki przez bon moty, jakieś grepsy, złośliwostki Bardzo rozbudzone... czytaj dalej » - Jestem generalnie przeciwnikiem łączenia polityki z religią, natomiast tutaj muszę powiedzieć, że jako wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego jest mi po prostu wstyd, że takie rzeczy miały tam miejsce, bo była to czysta mowa nienawiści - mówił.

Rosa: największym wrogiem Kościoła nie jest Leszek Jażdżewski

Monika Rosa (Nowoczesna) przyznała, że "rzeczywiście, wszyscy przyszli tam posłuchać wystąpienia Donalda Tuska". - To, czy on autoryzował wystąpienie, wiedział, nie wiedział, myślę, że będzie można go spytać prędzej czy później podczas jakiegoś wywiadu - wskazała.

Dodała, że - "tak jak jej partia" - osobiście jest zwolenniczką świeckiego państwa. - Największym wrogiem Kościoła nie jest Leszek Jażdżewski. Największą krzywdę Kościołowi robi partia polityczna, która Kościół wykorzystuje i wplątuje w politykę - mówiła.

ZOBACZ CAŁOŚĆ NIEDZIELNEJ "KAWY NA ŁAWĘ"