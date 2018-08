"Usain Bolt wśród mopsów". Wyścig psów w Berlinie





W Berlinie zorganizowano zawody sprinterskie dla... mopsów. Zwierzęta ścigały się na dystansie 50 metrów. Wygrała 4-letnia suczka Emma - otrzymała tytuł "Usaina Bolta mopsów".

18 sierpnia w Berlinie odbyły się międzynarodowe zawody mopsów w sprincie na dystansie 50 metrów. W zawodach wzięło udział 70 psów.

A pug races down a track at the 9th International Pug Meeting in Berlin, Germany. pic.twitter.com/4N1iBMjoHs — Fox News (@FoxNews) 20 sierpnia 2018

Trzykrotna zwyciężczyni

Z psami na boisko. W szczytnym celu Piękny gest... czytaj dalej » Zwyciężczynią okazała się 4-letnia suczka Emma. Jak poinformowali organizatorzy, dystans pokonała w niecałe 6 sekund.

Nagrodą był tytuł "Usaina Bolta mopsów". Dostała też dużą, niebieską poduszkę z wizerunkiem mopsa.

To nie pierwsze zwycięstwo Emmy. Triumfowała trzeci raz z rzędu, bowiem wygrała też w 2016 i 2017 roku.

Jak poinformowała niemiecka telewizja Deutsche Welle, właścicielka pupila Angela Kaiser ma nadzieję, że te zawody pokażą światu, że mopsy również są sprawnymi stworzeniami.

Emma, a German pug, has won a Berlin running race against 70 other dogs of the same breed for the third time https://t.co/OCWMdwPwCv — The Times of London (@thetimes) 20 sierpnia 2018