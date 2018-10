Marsz Równości i kontrmanifestacja narodowców zakazane. Sąd odrzucił odwołania





Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy decyzję prezydenta miasta zakazującą zapowiedzianego na sobotę Marszu Równości, a także planowanej tego dnia kontrmanifestacji środowisk narodowych. Prezydent Krzysztof Żuk tłumaczył swoją decyzję obawami "o życie i bezpieczeństwo" mieszkańców.

Prezydent Lublina tłumaczył księżom, dlaczego nie może zakazać marszu. Później jednak to zrobił Prezydent Lublina... czytaj dalej » Sąd w środę rozpatrywał odwołania organizatorów obu zgromadzeń od decyzji prezydenta i oba oddalił. Sąd podzielił argumentację prezydenta Lublina. Sędzia Zofia Homa, która rozpatrywała oba odwołania, powiedziała, że spotkanie uczestników Marszu Równości z kontrmanifestacją mogłoby doprowadzić do konfliktu, którego eskalacja mogłaby stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców, postronnych osób, a, co najważniejsze, dla samych uczestników marszu.

Organizator Marszu Równości zapowiedział, że złoży zażalenie na decyzję sądu okręgowego do sądu apelacyjnego. Ma na to 24 godziny.



Prezydent Lublina Krzysztof Żuk mówił, że wydał zakaz organizacji obu zgromadzeń ze względów bezpieczeństwa. Powołał się na przepis ustawy Prawo o zgromadzeniach, który umożliwia wydanie zakazu, gdy zgromadzenie może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. W wydanej na prośbę prezydenta opinii policja potwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo spotkania się w sobotę grup o przeciwstawnych poglądach, co może prowadzić do konfliktu i zagrożenia dla mieszkańców.

List do księży

Wcześniej 4 października prezydent Lublina wysłał list do księży, w którym tłumaczył, że nie może zakazać manifestacji. List opublikował w internecie między innymi Bartosz Staniszewski, jeden z organizatorów marszu. "W ostatnich dniach w Lublinie toczy się dyskusja o 'Marszu Równości'. Wojewoda Lubelski oraz Radni PiS publicznie wzywają do zakazania marszu sugerując, że Prezydent Miasta jest właściwym organem, by taką decyzję podjąć. Jest to nieprawdą, bowiem prawo nie daje mi takiej możliwości" - napisał w liście prezydent Lublina. "Nie mogę zakazać 'Marszu Równości', tak jak nie mogę zakazać marszu ONR, czy innych zgromadzeń organizowanych przez różne środowiska - wyjaśnił, twierdząc, że byłoby to złamanie prawa.



Prezydent Lublina zakazał Marszu Równości i manifestacji narodowców. "Realne zagrożenie" Prezydent Lublina... czytaj dalej » Prezydent Lublina decyzję zmienił we wtorek. Wcześniej tego dnia spotkał się komendantem miejskim policji.

Domagali się zakazu manifestacji

Planowany Marsz Równości w Lublinie wzbudził protesty m.in. działaczy PiS, środowisk narodowych i katolickich, którzy domagali się od prezydenta Lublina zakazu organizowania tej manifestacji.

Krytycznie o marszu wypowiadał się wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Na swoim wideoblogu zamieścił komentarz, w którym powiedział, że sprzeciwia się promowaniu "zboczeń, dewiacji, wynaturzeń", postaw "antyrodzinnych, antychrześcijańskich", "sprzecznych z katechizmem, sprzecznych z Konstytucją RP", która – jak przypominał – chroni "tylko małżeństwo heteroseksualne, związek kobiety i mężczyzny". Także przewodniczący klubu radnych PiS w radzie miasta Tomasz Pitucha umieścił na portalu społecznościowym wpis, w którym Marsz Równości określił jako "promujący homoseksualizm, pedofilię".