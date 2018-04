Wyjątkowo niebezpieczny manewr kierowcy ciężarówki w miejscowości Gwda Wielka (woj. zachodniopomorskie). Wyprzedzał rowerzystę tirem na podwójnej ciągłej linii, zmuszając prawidłowo jadący z przeciwka samochód do zjazdu na pobocze. Wszystko nagrała kamera zamontowana w aucie.

Uciekał przed policją, uderzył w drzewo. Jeden z pasażerów zginął Policjanci... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 10:59. Kierowca auta jechał drogą krajową nr 20. Wjechał do miejscowości Gwda Wielka i minął znak informujący o terenie zabudowanym. Kilkadziesiąt metrów dalej droga skręca w lewo. Co dzieje się za zakrętem? Tego kierowcy nie widzą.

Jechał na czołówkę

Na nagraniu widzimy jak auto dojeżdża do momentu, w którym zaczyna się podwójna ciągła linia. W tym momencie zza zakrętu wyłania się ciężarówka, która mknie lewym pasem. Jej kierowca w ten sposób, mimo zakazu wyprzedzania, decyduje się ominąć rowerzystę. Ciężarówka z przyczepą wypełniona po brzegi drewnem jedzie na czołówkę. Gdyby nie natychmiastowa reakcja kierowcy auta mogłoby dojść do tragedii. Ten ostro zahamował i "uciekł" na pobocze. Wszystko nagrała kamera zamontowana w jego aucie.

Nagranie zamieścił portal iszczecinek.pl. Jak informuje kierowca samochodu, kierowca tira nie zatrzymał się, pojechał dalej.