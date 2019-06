"Od najprostszych stłuczeń poprzez złamania, skręcenia stawów". Wypadki na hulajnogach

Foto: tvn24 Video: Marta Balukiewicz / Fakty w Południe

Elektryczna hulajnoga jak rower? Propozycje resortu w...

Elektryczną hulajnogą do tej pory można było jeździć wszędzie i bez ograniczeń. Teraz ma się to zmienić. Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowe przepisy. Co się zmieni dla użytkowników tych coraz bardziej popularnych elektrycznych pojazdów?

»