Egzaminator śmiertelnie potrącony na placu. Zabezpieczono nagrania

68-letnia kobieta zdająca egzamin na prawo jazdy potrąciła egzaminatora na placu manewrowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rybniku w województwie śląskim. 35-letni mężczyzna zmarł. Zabezpieczono nagrania z monitoringu i auta egzaminacyjnego. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności wypadku.

Do wypadku doszło w poniedziałek o godzinie 13.30. Jak poinformował TVN24 młodszy aspirant Olaf Burakiewicz z zespołu prasowego śląskiej policji, kobieta w trakcie zdawania egzaminu na prawo jazdy potrąciła na placu manewrowym 35-letniego egzaminatora.

- Niestety, ten mężczyzna w wyniku poniesionych obrażeń zmarł - przekazał funkcjonariusz.

Podkomisarz Ryszard Czepczor, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, przekazał, że kobieta ma 68 lat.

Wyjaśnił również, że 35-letni egzaminator w momencie wypadku przeprowadzał egzamin innej osoby. - Egzaminator, który prowadził tę panią, był z boku - dodał.

Zabezpieczone nagrania

Roman Bańczyk, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach powiedział, że z jego informacji wynika, iż do wypadku doszło podczas wykonywania zadania numer 2, czyli "jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu".

Zastępca dyrektora WORD poinformował, że zostały zabezpieczone nagrania z monitoringu i z auta. - W każdym samochodzie mamy cztery kamery - wyjaśnił. Dodał, że 35-letni mężczyzna był doświadczonym egzaminatorem, posiadał uprawnienia na wszystkie kategorie.

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności wypadku.

