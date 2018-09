Wypadek w jaskini Studnisko. Dwie osoby zabrane do szpitala

Dwie osoby ucierpiały w wypadku, do którego doszło w jaskini Studnisko pod Częstochową. Trafiły do szpitala. Jedna z poważnym urazem nogi i podejrzeniem urazu kręgosłupa, druga z ogólnymi stłuczeniami i podejrzeniem urazu kręgosłupa.

Ignorancja, zadufanie, panika - giniesz. Jaskinie nie wybaczają Śmierć pod ziemią... czytaj dalej » Do wypadku doszło w Jaskini Studnisko w niedzielę przed południem. Zgłoszenie od jednego z uczestników eksploracji jaskini odebrali ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR.

- Po dotarciu na miejsce okazało się, że ranne są dwie osoby: jedna miała poważny uraz nogi i podejrzenie urazu kręgosłupa, druga ogólne stłuczenia i podejrzenie urazu kręgosłupa - mówi Robert Pilarczyk z Grupy Jurajskiej GOPR.

Jak mówi Rafał Adamski z Grupy Jurajskiej GOPR, osoby te znajdowały się w sali na dnie jaskini.

Śmigłowcem do szpitala

Ratownicy przy pomocy załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i straży pożarnej ewakuowali obie osoby. Trafiły one do szpitala - jedna śmigłowcem, druga karetką.

Jaskinia Studnisko to najgłębsza jaskinia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

- Jest ona otwarta do ruchu turystycznego po spełnieniu określonych warunków. Osoby, które eksplorowały jaskinię miały niezbędny do tego sprzęt. Na razie jest jednak za wcześnie, by ocenić czy były przeszkolone i miały odpowiednie kwalifikacje oraz pozwolenie - kończy Pilarczyk.