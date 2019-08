Tragiczny wypadek furgonetki. Pasażer zginął, kierowca ciężko ranny





Jedna osoba nie żyje w wyniku wypadku furgonetki na drodze pomiędzy Opolem a Raciborzem. Kierowca pojazdu z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 45 z Opola do Raciborza. W miejscowości Żużela furgonetka należąca do Poczty Polskiej zjechała z drogi, a następnie wpadła na wał ziemi.

Nieskuteczna akcja reanimacyjna

Zderzenie samochodu z autobusem. Trzy osoby trafiły do szpitala Na Mokotowie... czytaj dalej » W wyniku wypadku zginął pasażer pojazdu. Ciężko rannego kierowcę do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służby ratownicze po przyjeździe na miejsce udzieliły pomocy kierowcy busa i podjęły akcję reanimacyjną pasażera busa, która okazała się nieskuteczna.

Przez kilka godzin droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana, a policja kierowała ruch na wyznaczone objazdy.

Jak informuje dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, prace służb ratowniczych zostały zakończone, a droga jest odblokowana.

Do wypadku doszło w miejscowości Żużela