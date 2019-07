Prosty odcinek, czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje, pięć rannych

Wypadek na dolnośląskim odcinku drogi krajowej numer 94. Pomiędzy Środą Śląską a Prochowicami doszło do zderzenia auta dostawczego z samochodem osobowym. Jedna osoba zginęła, pięć zostało rannych.

"Przewrócił się na łuku drogi". 30-letni motocyklista nie żyje Wypadek na Dolnym... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło po godzinie 6 w miejscowości Kawice. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący fiatem ducato - z niewyjaśnionych na razie przyczyn - zjechał na przeciwległy pas ruchu. Jadący z przeciwka kierowca citroena berlingo, by uniknąć zderzenia, odbił na drugi pas. W tym momencie kierujący fiatem wrócił na swój pas ruchu i doprowadził do czołowego zdarzenia - relacjonuje st. sierż. Anna Tersa z policji w Legnicy.

Śmigłowiec LPR w akcji

Citroenem podróżowało pięć osób. Zginął jeden z pasażerów. Drugi - w stanie ciężkim - został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostali uczestnicy wypadku - w tym dwóch kierowców - także trafili do szpitali.

Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Kierowca auta, które doprowadziło do wypadku jechał od strony Wrocławia. Drugi z kierowców nadjeżdżał z kierunku Prochowic. Okoliczności zdarzenia, a także to dlaczego mężczyzna zjechał ze swojego pasa jezdni są wyjaśniane.

By sprawdzić, czy byli trzeźwi konieczne będzie pobranie krwi do badań. Droga jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy. Utrudnienia - jak szacują służby - mogą potrwać do czwartkowego południa.

Na miejscu pracuje prokurator, biegły z zakresu badania wypadków drogowych, policja i straż pożarna.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kawice:



