Nie czekała na wyniki w Krakowie. Małgorzata Wassermann przegrywa walkę o miasto

Małgorzata Wassermann przegrała drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości według sondażu Ipsos uzyskała 35,4 procent głosów.

Wassermann liczy, że Tusk stawi się przed komisją śledczą. "Trochę trzeba mieć odwagi" Liczę, że Donald... czytaj dalej » Wassermann mierzyła się w drugiej turze z Jackiem Majchrowskim, obecnym prezydentem Krakowa, kandydatem własnego komitetu wyborczego, popartym w II turze przez Koalicję Obywatelską. Zwycięzca uzyskał 64,6 proc. głosów.

Frekwencja podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie wynosiła 54,6 proc.

Małgorzata Wassermann w niedzielę zagłosowała w Krakowie, jednak na wyniki nie zaczekała. Pojechała do Warszawy i tam spędziła wieczór wyborczy. Swoją decyzję tłumaczyła zaplanowanymi na poniedziałek pracami komisji ds. Amber Gold.

Wynik wyborów? "Szanuję"

Wassermann komentując wyniki sondażowe w wPolsce.pl podziękowała wszystkim, którzy oddali na nią głos. Pogratulowała też prezydentowi Majchrowskiemu. - Życzę mu sukcesów, które będą dobre dla Krakowa - powiedziała. - Taki jest wybór krakowian, ja go przyjmuję, szanuję - podkreśliła posłanka PiS.

Zaznaczyła jednocześnie, że w kampanii wyborczej nie miała prostej sytuacji. - Jestem kandydatem popieranym przez Zjednoczoną Prawicę, PiS. Natomiast Jacek Majchrowski był kandydatem popieranym przez wszystkie pozostałe partie opozycyjne. W obliczu takiego układu sił uważam, że ten wynik jest bardzo dobry - dodała Wassermann.

Podkreśliła też, że robiła wszystko, aby wygrać. - Robiłam wszystko, aby przekonać krakowian do tego, że warto zmienić prezydenta. Natomiast jest taka sytuacja jaka jest i mogę powiedzieć tak, że te 35 proc. w obliczu tego, że nie szukałam koalicjantów, nie proponowałam stanowiska wiceprezydenta, to uważam, że to jest bardzo duży, bardzo dobry wynik i bardzo jestem wdzięczna tym wszystkim, którzy poszli do wyborów i oddali na mnie głos - oświadczyła Wassermann.

Pierwsza tura

W pierwszej turze Wasserman zdobyła 31,88 proc. głosów. Głosowały na nią w większości osoby, które w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2015 roku oddały swój głos na Andrzeja Dudę. Majchrowskiego wybierali w większości wyborcy Bronisława Komorowskiego.

Obiecywała metro i walkę ze smogiem

Swoją kampanię Małgorzata Wassermann prowadziła pod hasłem „Nowy prezydent, większe możliwości”. Wśród jej wyborczych obietnic znalazły się między innymi: budowa metra, walka ze smogiem, rozbudowa systemu monitoringu i unowocześnienie systemu oświaty.

Jackowi Majchrowskiemu kandydatka PiS zarzucała, że pod jego rządami miasto rozwijało się "niespiesznie".

- Pokazaliśmy bardzo dobry, spójny program dla Krakowa. Pokazaliśmy, że nie musimy w mieście tonąć w korkach, nie musimy oddychać smogiem, deweloperzy nie muszą tutaj królować; to wszystko może się zmienić - mówiła kandydatka Zjednoczonej Prawicy krótko przed pierwszą turą wyborów.

Pochlebnie o komisji smoleńskiej

Po katastrofie smoleńskiej i śmierci ojca, Zbigniewa Wassermana, prawniczka głośno wypowiadała się na temat zachodzących jej zdaniem nieprawidłowości w śledztwie. W 2015 roku w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim, który ukazał się w formie książki "Zamach na prawdę", ujawniła - jak podaje wydawnictwo - "szczegóły przesłuchania w Moskwie, w czasie którego doszło do próby zwerbowania jej przez agentkę rosyjskich służb".

Wyniki z Krakowa. Jacek Majchrowski zyskuje 154 830 głosów,... czytaj dalej » Wassermann nigdy nie ukrywała swojego przekonania, że 10 kwietnia 2010 doszło do zamachu. Od początku bardzo pochlebnie wypowiadała się o działaniach komisji smoleńskiej i publikowanych przez nią ustaleniach.

- Ja tych ludzi bardzo cenię, bardzo szanuję. Mam ogromny szacunek do tego, co zrobili i co robią cały czas. To są badania w Polsce i Stanach Zjednoczonych na ogromną skalę - powiedziała w "Jeden na Jeden" w TVN24 dzień po 8. rocznicy tragedii smoleńskiej.

Posłanka chwaliła też przewodniczącego komisji, Antoniego Macierewicza. - Pamiętam, jak było nam bardzo ciężko. Pamiętam jak kłamstwo było wszechobecne, bo dzisiaj już jednak jest wiele miejsc, gdzie można powiedzieć spokojnie, jak te badania przebiegają, na jakim są etapie i ja mu (Macierewiczowi - red.) nigdy nie zapomnę, ile dla tej sprawy zrobił - powiedziała Małgorzata Wassermann.

Amber Gold

W lipcu Wassermann 2016 została przewodniczącą Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Wtedy tez pojawiły się pierwsze, nieoficjalne informacje o tym, że Wassermann może kandydować na prezydenta Krakowa.

- Małgorzata Wassermann jest osobą, która będzie kandydatką do urzędu i w moim przekonaniu te wybory wygra, jeżeli zdecyduje się kandydować – mówił wówczas minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wywiadu w Radiu Zet.

Politycy opozycji nie są jednak dla Małgorzaty Wasserman tak życzliwi jak minister infrastruktury. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, nazwał ją "wysokiej miary manipulatorką", a sposób prowadzenia przez nią przesłuchań podczas posiedzeń komisji Amber Gold – grillowaniem.

Witold Zembaczyński, który w komisji reprezentuje Nowoczesną, wyraził w rozmowie z Newsweekiem obawę, że determinacja, którą Wasserman wykazuje podczas pracy, wynika z urazy do Donalda Tuska i jego rządu. Natomiast Krzysztof Brejza z PO ocenił, że Wassermann jest "emocjonalna, potrafi być nieprzyjemna, chwilami wręcz dyktatorska".

Młodzi wyborcy w Krakowie stawiali na Majchrowskiego i Gibałę. #WyboryMłodych Gdyby decydowali... czytaj dalej » Oprócz tego jest wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W latach 2015-2016 zasiadała w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, a między 9 a 16.12 2015 w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Do Sejmu dostała się jako kandydatka bezpartyjna z pierwszego miejsca listy PiS w Krakowie.

Podczas rozmowy w programie "Jeden na jeden" Małgorzata Wassermann stwierdziła, że - jeśli zostanie wybrana na prezydenta Krakowa - jest w stanie zrezygnować z dotychczas pełnionej funkcji w komisji Amber Gold.

Prawniczka z Krakowa

Małgorzata Wassermann z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem zrobiła aplikację i prowadziła praktykę w prywatnej kancelarii Krakowie. Przez sześć lat pracowała jako wolontariusz w biurze poselskim swojego ojca Zbigniewa Wassermanna, gdzie organizowała bezpłatne porady prawne.

Z jej strony internetowej można dowiedzieć się, że w wolnych chwilach czyta książki, uczy się języków i uprawia sport – biega, chodzi na siłownię i pływa.