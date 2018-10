Koalicja Obywatelska gromi w Poznaniu. Ma prezydenta i większość w radzie miasta

21 mandatów w 34-osobowej Radzie Miasta Poznania zdobyła Koalicja Obywatelska - podała wyniki wyborów miejska komisja wyborcza po przeliczeniu wszystkich protokołów. Dziewięciu radnych będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Ani jednego klub, do którego należy były prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Co można zrobić z powyborczym banerem? Torbę nie tylko dla hipstera W niechcianych... czytaj dalej » Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła w poniedziałek, że prezydentem Poznania został Jacek Jaśkowiak. Urzędujący prezydent uzyskał 55,9 proc. poparcia.

Zaprezentowała też wyniki wyborów do rady miasta. Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów, PiS - dziewięć, a po dwa Lewica i Prawo do Miasta.

Wyniki wyborów

W Poznaniu byłaby dogrywka, gdyby decydowali tylko najmłodsi wyborcy #WyboryMłodych Gdyby decydowali... czytaj dalej » Najwięcej zyskała Koalicja Obywatelska. Gdy w 2014 roku wybory do rady miasta wygrała Platforma Obywatelska, zdobyła 16 mandatów w 37-osobowej Radzie Miasta Poznania. Teraz radnych jest tylko 34.

Prawo i Sprawiedliwość, Lewica i Teraz Wielkopolska Ryszarda Grobelnego straciły po trzy mandaty. Tym razem były prezydent Poznania i jego radni startowali z komitetu Dobro Miasta Jarosława Pucka. Nie zdobyli ani jednego mandatu.

Strzelał do "Tęczowego Jacka". Odstrzelili go wyborcy

Mimo dobrego wyniku (2 494 głosy), mandatu nie udało się uzyskać radnemu Michałowi Boruczkowskiemu, który w minionej kadencji m.in. pisał do prezydenta Poznania, czy podejmie w końcu kroki i wyłapie grasujących po mieście łowców organów, a do wiceprezydent zwrócił się, by "ruszyła tyłek".

Teraz walczył o mandat tworząc grę, w której strzelało się do konkurencyjnych ugrupowań i do "Tęczowego Jacka".

W tej kadencji chciał zabiegać o to, żeby w poznańskiej Arenie walczyły drony z całej Europy, a pasażerów autobusów i tramwajów, którzy gapią się w telefony zaczepiali "zagadywacze", specjalnie zatrudnieni do ożywienia kontaktów międzyludzkich.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Poznań Radny PiS stworzył grę. Prezydent Poznania: "Oni się najbardziej lubią bawić"

Zyskały kobiety

W radzie miasta zasiądą natomiast "specjaliści od zwierząt": Michał Grześ (PiS), który w 2009 r. nazwał słonia Ninio z poznańskiego gejem i Lidia Dudziak (PiS), która kazała dyrektorowi zoo rozdzielić parę osiołków, bo te kopulowały na wybiegu.

Znajdzie się w niej też aż 15 kobiet (w minionej kadencji było ich 13). Zadebiutują Katarzyna Kierzek-Koperska, Marta Mazurek, Agnieszka Lewandowska, Anna Wilczewska (wszystkie z KO), Sara Szynkowska vel. Sęk (PiS) i Dorota Bonk-Hammermeister (Prawo do Miasta).