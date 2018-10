Ojciec prezydenta radnym sejmiku. Najlepszy w okręgu, drugi w województwie





»

Jan Duda uzyskał najlepszy wynik w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego w Krakowie. Na ojca prezydenta RP oddano ponad 50 tysięcy głosów. W sejmiku PiS uzyskał większość mandatów.

Wywiad rzeka rodziców prezydenta Dudy. "Są takie pokłady, których nie chcielibyśmy ujawniać" W Łodzi odbyła... czytaj dalej » 56 763 głosów, czyli 17,37 procent wszystkich oddanych - taki wynik uzyskał Jan Duda w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego. To najlepszy rezultat w okręgu nr 3, obejmującym Kraków. Drugi wynik należy do Grzegorza Lipca z Koalicji Obywatelskiej. Na niego oddało głos nieco ponad 40 tysięcy wyborców.

Dwa razy więcej głosów niż 4 lata temu

Duda senior zdobył ponad dwa razy więcej głosów niż przed czterema laty. Wówczas oddano na niego 27 344 głosów i też został radnym.

W całym województwie Duda osiągnął drugi wynik. Lepsza od ojca prezydenta okazała się jedynie jego koleżanka partyjna - Anna Pieczarka, która startowała z okręgu nr 5, obejmującego powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów.

W Małopolsce wygrało PiS. Co piąty głos nieważny Wojewódzka... czytaj dalej » Jan Duda ma 69 lat. Jest profesorem na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalizuje się w informatyce stosowanej.

Zmiana warty w województwie

W Krakowie po cztery mandaty zdobyły PiS i PO. W całym województwie wygrał PiS, który zdobył 24 mandaty. To pozwoli partii rządzić w województwie, w którym dotychczas władzę sprawowała koalicja PO-PSL. Teraz Koalicja Obywatelska uzyskała zaledwie 11 mandatów, a PSL - cztery.

Wybory samorządowe w 2014 r. wygrało PiS zdobywając 17 mandatów, ale koalicję tworzyły PO (14 mandatów) i PSL (osiem).