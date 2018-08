Sprzedano sześć z jedenastu koni. Wyniki aukcji Pride of Poland





Sześć koni za łączna kwotę 501 tysięcy euro sprzedano w niedzielę na 49. aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Za najwyższą cenę 180 tysięcy euro sprzedana została siwa klacz Parmana ze stadniny w Michałowie. W zeszłym roku sprzedano sześć z 25 oferowanych koni za w sumie 410 tysięcy euro.

Podczas aukcji nie podano, skąd pochodzi nabywca najdroższej klaczy. Kupcy przyjechali między innymi z Arabii Saudyjskiej, Francji, Włoch. Konie kupowali także nabywcy z Polski.



Na aukcję wystawionych zostało początkowo 12 klaczy, ale jedna przed aukcją została wycofana. Podczas Pride of Poland licytowano 10 klaczy ze stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz jedną z hodowli prywatnej. Sprzedane zostało trzy klacze z Michałowa, jedna z Białki, jedna z Janowa Podlaskiego i jedna z hodowli prywatnej.



Pięć koni nie osiągnęło na licytacji zakładanej przez właścicieli ceny minimalnej i nie zostało sprzedanych.



- To, że się wysoko cenimy, to dobrze świadczy. Nie będą nam zarzucać, że się wyprzedajemy - powiedziała dziennikarzom konsultant ds. hodowli w stadninie w Janowie Podlaskim prof. Krystyna Chmiel.



Jak dodała, nie można się każdego roku na aukcji spodziewać rekordowych cen. - Widać, że było zainteresowanie. (...) Trzeba wziąć poprawkę, że rynek koni arabskich na świecie się zasyca, zwłaszcza w sytuacji, gdy handluje się zarodkami i na przykład od jednej klaczy można tym sposobem uzyskać osiem źrebiąt – stwierdziła Chmiel.



Przed właściwą aukcją goście mogli licytować źrebię kuca szetlandzkiego - ogierka o imieniu Ursus. Prezes stadniny w Michałowie Maciej Grzechnik poinformował, że jest to dar państwowych stadnin, a dochód z licytacji ma być przeznaczony na pomoc rodzinie, która straciła dom na skutek pożaru. Ursusa wylicytował nabywca z Polski za 5600 euro.

W 2015 roku sprzedano konie za niemal cztery miliony euro

W poniedziałek w Janowie Podlaskim odbędzie się Letnia Aukcja Koni Arabskich Summer Sale, na którą wystawiono 20 koni – 19 klaczy i jednego ogiera. Podczas tej aukcji licytowane będą konie z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Jedna z oferowanych klaczy została wyhodowana w stadninie w Janowie Podlaskim, ale jej właścicielem jest stadnina prywatna.

Pierwsza aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim została zorganizowana w 1970 roku. Nazwa Pride of Poland została jej nadana w roku 2001.

W lutym 2016 roku odwołano wieloletniego prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Marka Trelę. Jako powód zwolnienia podano "utratę zaufania" i niegospodarność. W tym samym czasie stanowisko stracił Jerzy Białobok, dyrektor stadniny koni arabskich w Michałowie. Spotkało się to z oburzeniem środowiska hodowców koni w kraju i za granicą.

Marek Trela skierował sprawę do sądu, który orzekł, że jego zwolnienie było zgodne z prawem.

Również w sądzie zakończyło się odwołanie dyrektora stadniny koni arabskich w Michałowie. W tym przypadku pozew dotyczył ustalenia, jaka umowa o pracę wiązała byłego prezesa ze spółką, a w związku z tym - trybu, w jakim można było ją rozwiązać. Podobnie jak w przypadku Treli powództwo zostało oddalone.

Aukcja Pride of Poland przez lata przynosiła stadninom milionowe zyski. W 2015 roku 10-letnia, siwa klacz Pepita wyhodowana w Janowie została sprzedana za 1,4 mln euro. W sumie sprzedano wtedy 24 konie za niemal 4 miliony euro. W 2017 roku licytacja - po zmianach - nie cieszyła się już taką popularnością gości. Sprzedano wtedy zaledwie sześć z 25 oferowanych koni za w sumie 410 tys. euro.