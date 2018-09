KRS zostaje w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Wniosek odrzucony

Krajowa Rada Sądownictwa w piątek nie przyjęła wniosku w sprawie wystąpienia z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. - Nie ukrywam, że jestem zadowolony - powiedział rzecznik KRS Maciej Mitera.

Piątek jest ostatnim dniem rozpoczętego we wtorek posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. KRS zajęła się na nim wnioskiem w sprawie ewentualnego wystąpienia z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Wniosek taki złożył sędzia Jarosław Dudzicz.

KRS nie przyjęła wniosku. 9 głosów było przeciw przyjęciu wniosku, 7 za. 2 głosy były wstrzymujące.

Rzecznik KRS Maciej Mitera powiedział na konferencji prasowej, że nie ukrywa, iż jest zadowolony, bo głosował za pozostaniem w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

Przekazał również, że głosowanie było tajne, ponieważ jeden z członków KRS złożył taki wniosek.

"Oczywiście zostajemy"

Wcześniej rzecznik nowej KRS Maciej Mitera pytany na antenie TOK FM o to, jaka będzie decyzja w tej sprawie, rzecznik KRS odparł, że jego zdaniem Rada opowie się za pozostaniem w ENCJ. - Oczywiście zostajemy - powiedział. Podkreślił jednak, że jest tylko "jednym z członków organu".

- Uznałem to w ogóle za niefortunny wniosek, natomiast Rada to są ludzie w mojej ocenie niezależni, widział pan stanowisko wnioskodawcy, ale myślę, że zdecyduje poczucie odpowiedzialności, przywiązania, tych wartości i wola współpracy, bo to naprawdę wzbogaca, kontakty z Europą wzbogacają, nie ma co ukrywać - ocenił Mitera.

Dopytywany, czy w takim razie chciałby, by KRS była "akceptowana jako pełnoprawny członek" w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Mitera podkreślił, że chce być w strukturach tej organizacji. - To, czy ktoś mnie akceptuje, czy nie (...), to powiem szczerze, że stosunek mam taki ambiwalentny. Natomiast chcę być w tych strukturach - podkreślił.

Zawieszenie KRS

W poniedziałek ENCJ, podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie, zdecydowała o zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka. W ocenie tej organizacji polska Rada "nie spełnia wymogów ENCJ, dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej". ENCJ zapowiedziała, że będzie monitorować działania KRS.