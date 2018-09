Poćwiartowane zwłoki wrzucone do morza. Utrzymany wyrok na duńskiego wynalazcę

Video: TVN24 BiS

Sąd przedłużył areszt dla Petera Madsena

4.09 | Sąd przedłużył areszt dla duńskiego wynalazcy Petera Madsena. Odbyło się to na wniosek prokuratury, która zabezpieczając jego materiały znalazła nagrania egzekucji kobiet. Śledczy oceniają, że posiadacz prywatnej łodzi podwodnej mógł mieć skłonności do przemocy i tortur. Madsena podejrzewa się o zamordowanie dziennikarki Kim Wall, którą zaprosił na pokład swojej jednostki, bo umówiła się z nim na wywiad. Wynalazca konsekwentnie twierdzi, że jej śmierć była skutkiem nieszczęśliwego wypadku, a on zrobił jej morski pogrzeb. Nie wiadomo jednak, jak to się stało, że wyrzucone na brzeg ciało kobiety było bez głowy i kończyn. Materiał programu "24 Godziny".

