Video: D. Wudniak / TVN24 Wrocław

Wniosek prokuratury w sprawie organizatora fałszywej zbiórki

12.12| Prokuratorzy z Wrocławia, którzy prowadzą śledztwo w sprawie fałszywej internetowej zbiórki na leczenie chorego Antosia, chcą by jej organizator jeszcze przed sporządzeniem aktu oskarżenia trafił do zakładu karnego. To byłoby możliwe, gdyby sąd zgodził się na odwieszenie wcześniej orzeczonych warunkowych kar.

