Skoczył 101 razy w ciągu dnia, pobił rekord Europy. Żeby pomóc niepełnosprawnym dzieciom

Tomasz Kozłowski wykonał w poniedziałek, w ciągu zaledwie jednego dnia, 101 skoków spadochronowych. Wszystko dla niepełnosprawnych dzieci, dla których chciał zebrać pieniądze na zakup wózków inwalidzkich. - Wszystko mnie boli, ale czuje się szczęśliwy - przyznał spadochroniarz, który dzięki charytatywnej akcji został też rekordzistą Europy.

48 skoków spadochronowych w jeden dzień. Każdy, żeby pomóc Tomasz Kozłowski... czytaj dalej » Tomasz Kozłowski wykonał sto skoków w ramach "Projektu 100", który miał nagłośnić zbiórkę pieniędzy na zakup stu wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych dzieci.

- Chcę w ten sposób spłacić dług wobec tego, że ja mam dwoje zdrowych dzieci. Jestem szczęśliwy i uważam, że powinniśmy pomagać tym, którzy tej możliwości nie mają - tłumaczył skoczek.

Rekord Europy

- Dziękuję wam za to, że byliście, że wpłacacie pieniądze na te dzieciaki. Dziękuję za wsparcie, to jest po prostu niesamowite - mówił po setnym skoku do zgromadzonych w miejscu lądowania widzów.

Po wykonaniu zaplanowanych skoków, Kozłowski zdecydował się na jeszcze jeden. Tym samym został rekordzistą Europy w największej liczbie skoków jednego dnia.

- Wszystko mnie boli, ale czuje się szczęśliwy - przyznał spadochroniarz w rozmowie z reporterem TVN24.

Sto wózków dla stu dzieci

W ramach akcji zamówiono już 80 wózków inwalidzkich, z czego 26 trafiło do potrzebujących dzieci. Do dokupienia brakujących - tych najdroższych i najbardziej zaawansowanych technicznie - wciąż brakuje około 100 tysięcy złotych.

Zbiórka pieniędzy odbywa się na stronie siepomaga.pl.

80-latka skoczyła ze spadochronem w swoje urodziny. "Absolutnie nie było strachu" Wyjątkowe... czytaj dalej » Skoki spadochronowe odbyły się w Kazimierzu Biskupim pod Koninem. Jak podawali organizatorzy – wszystko wyliczone było niemal co do sekundy.

Już wcześniej pomagał



Poniedziałkowa próba była drugim podejściem. Za pierwszym razem, 21 czerwca tego roku, szyki pokrzyżowała pogoda.

- Pojawiły się burze w ciągu dnia i projektu nie udało się dokończyć. Mimo to udało się sporą kwotę już wtedy zebrać. Wysiłek włożony w ten projekt to nic w porównaniu z tym ile daje w zamian, gdy widzimy radość na twarzach tych dzieci - mówi Marta Molińska, instruktorka ze strefy spadochronowej Skycamp.

To już kolejne charytatywne skoki pana Tomasza. W zeszłym roku Kozłowski skoczył ze spadochronem 48 razy w ciągu jednego dnia. Pobił wtedy rekord Polski i udało mu się zebrać ponad 200 tysięcy złotych na cele charytatywne.