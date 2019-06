Wykolejenie pociągu. Zablokowana trasa między Suwałkami a Augustowem





W okolicy miejscowości Szczepki w województwie podlaskim doszło do wykolejenia pociągu towarowego. Z torów wypadło 15 wagonów z kruszywem. Nikt nie został poszkodowany, nie ma też zagrożenia dla środowiska, jednak trasa między Suwałkami a Augustowem jest zablokowana. Sprzątanie po wykolejeniu może potrwać nawet do niedzieli.

W środę około godziny 16.15 na trasie kolejowej Suwałki – Augustów w okolicy miejscowości Szczepki doszło do wykolejenia 15 wagonów składu przewożącego kruszywo.

Na miejsce zostały skierowane specjalne pociągi ratownictwa technicznego, które mają uprzątnąć wagony i ich zawartość. Przewoźnicy uruchomili dla pasażerów komunikację zastępczą.

- Od Augustowa do Suwałk pasażerowie przewożeni są autobusami - informuje Andrzej Kierman, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku.

Służby sprzątają wagony. Prace mogą potrwać do niedzieli

Pociąg uderzył w karetkę, zginęli lekarz i ratownik. Jest raport kolejowej komisji wypadkowej Poznańska... czytaj dalej » Jak przekazał przed godziną 8 w czwartek reporter TVN24, na miejscu wykolejenia pracują służby, które zajmują się usuwaniem wagonów. Sprowadzono sprzęt ciężki, który umożliwi udrożnienie trasy. Reporter poinformował, że prace mogą potrwać nawet do niedzieli.

Na miejscu jest też specjalna komisja do spraw wypadków kolejowych, która bada przyczyny wykolejenia.

- Komisja rozpoczęła działania i ma miesiąc, żeby określić, co się stało - mówi Andrzej Kierman.

"Był wielki huk", ale nikt nie został poszkodowany

- To był wielki huk. W pośpiechu wybiegłem, żeby zobaczyć, co się stało – mówi Tadeusz Jatkowski, który widział, jak doszło do wykolejenia.

- Potem samochodem jeździłem, czy jakichś ofiar nie ma. Ale zauważyłem, że tam chodzi maszynista z jakimś człowiekiem. Powiedzieli, że nie potrzeba nikomu pomocy udzielać – dodaje.