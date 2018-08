Wykoleiła się lokomotywa. "Stoi przechylona"

Foto: Bartek / Kontakt 24 Video: Marcin / Kontakt 24

"Czy ta przyjaźń ma szansę?". Owczarek zaopiekował się...

12.06 | W domu Reportera 24 w Piskórce pod Warszawą pojawił się zajączek. W pysku przyniósł go owczarek Jogi. Pan Marcin wyniósł jednak zwierzaka do lasu, ale ten sam do nich wrócił. - Mój pies zaczął się opiekować zajączkiem, bronił go, a nawet nie pozwalał dotykać - opowiada. I przesyła zdjęcia i nagrania, na którym widać, jak Jogi nie spuszcza zajączka z oczu.

