"Wyjechała bardzo szerokim łukiem". Pijana matka wiozła dziecko

Pijany kierowca zjechał na pole, by uciec policjantom Chcieli go... czytaj dalej » Policjanci ze świebodzińskiej drogówki w poniedziałek wieczorem patrolowali ulice. Nagle zauważyli wyjeżdżający z bocznej uliczki samochód.

- Prowadząca wyjechała bardzo szerokim łukiem, jakby nie do końca panowała nad pojazdem. Po zatrzymaniu do kontroli, policjanci zbadali stan trzeźwości kierującej. W wydychanym powietrzu miała 1,8 promila alkoholu - tłumaczy Marcin Ruciński ze świebodzińskiej policji.

Surowe konsekwencje

W aucie wraz z kobietą jechał jej 6-letni syn. - Został przekazany pod opiekę osobie wskazanej przez kierującą - wyjaśnia Ruciński.

Kobiecie zatrzymano prawo jazdy. Ale to dopiero początek kłopotów. Grozi jej co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna i nawet 2 lata więzienia. Do tego może odpowiedzieć za narażenie małoletniego na niebezpieczeństwo. - Dokumentacja z tego zdarzenia zostanie przekazana do sądu do spraw nieletnich, który zdecyduje, czy usłyszy ona dodatkowe zarzuty - kończy Ruciński.