Wygrał przed rokiem, mógł startować wszędzie. Oddał pieniądze na badania

Tomasz Walerowicz, zwycięzca dwóch poprzednich edycji "Wings For Life" w Polsce, mógł pobiec w wybranym kraju. Nie wyjechał nigdzie, poprosił żeby organizatorzy przeznaczyli te pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem. W tym roku nigdzie nie pobiegnie. Ale trzyma kciuki za innych zawodników.

Małysz znów będzie trąbił na biegaczy. "Niektórzy jeszcze piątki przybiją" Adam Małysz... czytaj dalej » Tomasz Walerowicz po raz pierwszy wygrał w Poznaniu w 2016 roku. Meta dogoniła go na 71 kilometrze. Tradycyjnie w nagrodę mógł wybrać sobie dowolne miejsce na świecie do kolejnego startu. W 2017 roku został w Poznaniu, bo w styczniu urodziła się jego córeczka.

I znów wygrał, znacznie poprawiając osiągnięty wynik. Przebiegł aż 85 kilometrów.

"Byłbym nieuczciwy"

W tym roku znów mógł wybrać kraj, w którym wystartuje. Ale i tym razem zrezygnował z tego przywileju - poprosił żeby Red Bull przeznaczył te pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem.

Uczestnicy Wings for Life pobiegną nową trasą 6 maja 2018 roku... czytaj dalej » - Tym, co mnie skłoniło do wzięcia do udziału w Wings For Life był cel charytatywny. Wszystkie środki przekazujemy na walkę z leczeniem przerwanego rdzenia kręgowego. Gdybym wziął tą nagrodę, byłbym nieuczciwy wobec fundacji i wobec samego siebie - tłumaczy Walerowicz.

Buty "zawiesił na kołku"

W Poznaniu jednak tym razem na pewno nie wygra, bo zabrakło go na starcie. Dziewięć miesięcy temu skocńzył z wyczynowym bieganiem. Poświęcił się rodzinie i pracy. Ale - jak zapewnia - maraton w czasie "wyraźnie poniżej trzech godzin", by nadal przebiegł.

A tegorocznym uczestnikom zdradzał przed startem receptę na sukces: - Trzeba odpowiednio się przygotować, określić realny cel. A potem go realizować i nie patrzyć na to co robią inni zawodnicy i co robi samochód - mówił.