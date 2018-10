Wygra i co dalej? Opozycja odmawia jej bycia prezydentem. Co na to przepisy?

Co, jeśli Hanna Zdanowska wygra wybory?

Co, jeśli Hanna Zdanowska wygra wybory?

03.10. | W wyborach może wystartować, to pewne. Ale czy Hanna Zdanowska, jeżeli wygra, będzie mogła dalej być prezydentem Łodzi? To już budzi wątpliwości. Wszystko przez konflikt prawny, który od lat jest ignorowany przez ustawodawcę. - Teraz zapisy mogą być wykorzystane, żeby wpływać na to, kto po wyborach będzie rządził miastem - mówią prawnicy.

