Pijany wikary miał przyjechać samochodem na ceremonię pogrzebową

Pijany ksiądz przewoził 4-latkę

10.07. | Trafił do miejscowości, by walczyć z nałogiem. Gdy wydawało się, że wychodzi już na prostą, policja zatrzymała go gdy kompletnie pijany wiózł swoim autem 4-letnią dziewczynkę. Księdzu z Kaczek Średnich (woj. wielkopolskie) grozi teraz nawet 5 lat więzienia.

