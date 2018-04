Wyciek z egzaminu gimnazjalnego. "Zgłosiliśmy to na policję"





»

Przed egzaminem gimnazjalnym z języka polskiego na Twitterze pojawiła się informacja o zarysie tematu tekstu własnego - potwierdził dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Dodał, że gdy uda się ustalić, w której szkole doszło do "wycieku", jej uczniowie powtórzą egzamin.

- Na 20 minut przed egzaminem z języka polskiego na Twitterze jakaś uczennica opublikowała informacje o zarysie tematu z języka polskiego - poinformował w środę dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Przywileje szlacheckie, dochody państwa. Egzamin gimnazjalny z wiedzy humanistycznej Granice państwa w... czytaj dalej » Jak podał, informacja o zarysie tematu pojawiła się na Twitterze o godzinie 10.39. Zaznaczył jednocześnie, że nie było przecieku treści całego arkusza egzaminacyjnego.

Sprawa zgłoszona na policję

- Zgłosiliśmy to na policję. Jeżeli policji uda się ustalić, kto to zrobił, w jakiej szkole do tego doszło, to w tej szkole zostanie unieważniony egzamin dla wszystkich zdających - wyjaśnił dyrektor CKE. Podkreślił też, że konsekwencje poniesie też dyrektor szkoły i nauczyciel.

Jak tłumaczył Smolik, to właśnie ryzyko "wycieku" treści arkuszy egzaminacyjnych jest powodem, dla którego trafiają one do szkół dopiero w dniu egzaminu. - Gdyby arkusz trafił do szkoły dzień wcześniej, mogłaby zostać ujawniona cała jego treść, a to skutkowałoby unieważnieniem egzaminu w całym kraju - dodał.

Trzy dni egzaminów

W środę o godzinie 9 testem z wiedzy humanistycznej rozpoczął się trzydniowy egzamin gimnazjalny. Uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Mieli godzinę na jego rozwiązanie. Następnie była przerwa, po której - po godzinie 11 - gimnazjaliści przystąpili do bloku zadań z języka polskiego. Ta część egzaminu trwała półtorej godziny.

W czwartek uczniowie będą pisać drugą część egzaminu gimnazjalnego - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, w piątek trzecią - ze znajomości języka obcego.