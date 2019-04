Drogi wybudowano, ale nie można po nich jeździć

Dwie drogi - jedna na Dolnym Śląsku, druga na Mazowszu. Obie już dawno powstały, ale dla kierowców są niedostępne. Niebawem moment oddania dróg do użytku będzie dłuższy niż ich budowa. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Jezdnia na S3 zaczęła pękać pięć miesięcy przed otwarciem Droga ekspresowa... czytaj dalej » Drogowcy skończyli budowę drogi ułatwiającej przejazd z Lipska w stronę Opola Lubelskiego w wakacje zeszłego roku. Kierowcy obawiają się, że ci, którzy odbierają inwestycję, wakacji wciąż nie skończyli.

- Droga jest, a nie można po niej jeździć - stwierdza Kazimierz Foder, mieszkaniec Lipska. Wójt gminy Solec nad Wisłą zwraca uwagę, że problemy z oddaniem do użytku drogi już niebawem mogą trwać dłużej niż czas, jaki poświęcono na samą budowę.

"Cały czas obiecują"

Ponad ośmiokilometrowa trasa ma ułatwić przejazd mieszkańcom okolic Lipska i kierowcom, którzy kursują między Lublinem a Radomiem. Droga jest gotowa od 31 sierpnia.

- Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej uzyskać zgodę na użytkowanie - odpowiada Monika Burdon z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na pytanie o problemy z drogą.

W zapewnienia Zarządu powątpiewa pan Kazimierz, mieszkaniec Lipska. - Cały czas obiecują. Co miesiąc, a to styczeń, a to luty, a to marzec, a to kwiecień, już dochodzi maj a droga wciąż jest zamknięta - wylicza.

Braki w dokumentacji

Na puszczenie samochodów nową drogą musi się zgodzić inspektor nadzoru budowlanego. Inspektorowi brakowało dokumentów. "Z uwagi, że przedłożone do wniosków dokumenty, posiadają braki i nieścisłości inspektor, nałożył obowiązek ich zapełnienia w terminie 30 dni" - czytamy w oświadczeniu inspektora.

Monika Burdon przyznaje, że MZDW "wielokrotnie był wzywany do uzupełnienia wszelkich dokumentów". - To jest budowa. Nie oszukujmy się. Projekt budowlanym jest projektem budowlanym. Czasem mają miejsce różnego rodzaju zmiany - stwierdza.

Drogowcy z Warszawy liczą po cichu, że ruch na nowej drodze 747 wystartuje w maju tego roku. Wójt gminy Solec nad Wisłą zarzeka się, że nie będzie przecinał wstęgi.

- Niech ta droga będzie wreszcie otwarta - apeluje Marek Szymczyk.

Problemy z obwodnicą Brzegu Dolnego

Prawie dwa miliony maluchów na polskich drogach? Zaskakujące dane z CEPiK Podobno na... czytaj dalej » Droga dla samochodów zamknięta dla samochodów jest też na Dolnym Śląsku. Obwodnica Brzegu Dolnego powstała w grudniu zeszłego roku.

Inspektor nie zgodził się na otwarcie drogi. Stwierdził, że nie wszystko, co było w projekcie, powstało zgodnie z planem. Drogowcy odwołali się od decyzji. Sprawa trafiła do Warszawy.

- Nie ze wszystkimi sugestiami wojewódzkiego inspektora zgadzamy się, jako samorząd województwa, dlatego w przypadku tej trasy, odwołaliśmy się do drugiej instancji, do głównego inspektora nadzoru budowlanego - podkreślił Michał Nowakowski, rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego.

Inspektor z Warszawy zgodził się ostatecznie na puszczenie ruchu, ale stawia warunki - nowe znaki i nowe barierki.

