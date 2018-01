Wielka eksplozja barki z fajerwerkami. Obsługa ratowała się, skacząc do wody





Podczas sylwestrowego pokazu fajerwerków w Australii doszło do wypadku. Barka wypełniona pirotechniką wyleciała w powietrze. Dwóch obsługujących ją mężczyzn zdołało na czas wyskoczyć do wody i zanurkować.

Dwie osoby zginęły w Niemczech, kilkaset rannych we Włoszech. Powodem fajerwerki W noc sylwestrową... czytaj dalej » Obaj obsługujący barkę mężczyzny odnieśli obrażenia i po wyłowieniu od razu zostali przewiezieni do szpitala. Widzom na plaży nic się nie stało.

Nieudana atrakcja turystyczna

Do wypadku doszło w miejscowości Terrigal, położonej kilkadziesiąt kilometrów na północ od Sydney. Była to atrakcja turystyczna ufundowana przez lokalnych przedsiębiorców.



Do eksplozji doszło, ponieważ na samym początku pokazu zapaliła się jedna z wyrzutni fajerwerków. Ogień szybko się rozprzestrzenił i spowodował detonację zgromadzonych na barce pojemników z materiałami pirotechnicznymi.