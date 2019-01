Czwarta ofiara śmiertelna wybuchu w Paryżu

Video: Fakty TVN

12.01.2019 | Wyciek gazu spowodował wybuch w Paryżu....

Co najmniej 3 osoby zginęły, a prawie 50 jest rannych, niektóre z nich ciężko, po wybuchu gazu w Paryżu. Do tragedii doszło w budynku, w którym mieszczą się piekarnia i restauracja. Strażakom zgłoszono wyciek gazu. Kiedy przyjechali, doszło do eksplozji. Dwóch z nich zginęło.

