Wyłoniono kandydata na premiera Włoch. "Jesteśmy dumni"

Profesor prawa Giuseppe Conte jest kandydatem Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi na premiera Włoch - ogłosił lider ruchu Luigi Di Maio po rozmowie z prezydentem Sergio Mattarellą w poniedziałek.

O stanowisko to ubiegali się także liderzy koalicyjnych ugrupowań: Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd oraz przywódca Ligi Matteo Salvini.

"Jesteśmy dumni z tego wyboru"

Di Maio powiedział, że w czasie spotkania z prezydentem Włoch przedstawił nazwisko kandydata, który jest profesorem prawa na uniwersytecie we Florencji.



- Jesteśmy dumni z tego wyboru - zapewnił lider ruchu.



Przedstawiciele obu ugrupowań zaprezentowali prezydentowi także program przyszłego rządu. Teraz decyzja należy do Sergio Mattarelli, który w najbliższym czasie powinien wezwać kandydata na premiera i powierzyć mu misję powołania gabinetu.

Wyłonienie kandydata na premiera przysporzyło kierownictwu ugrupowań sporo trudności. Potrzebowali na to aż 11 tygodni - tyle bowiem czasu minęło od wyborów parlamentarnych we Włoszech. Ich wynik nie zapewnił większości bezwzględnej - i tym samym możliwości samodzielnego rządzenia - żadnej z partii.