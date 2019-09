Powyborczy pat. Zdolności koalicyjne zdecydują, czy Netanjahu utrzyma władzę

Czwarty mecz mistrzostw Europy, czwarte zwycięstwo, w tym set zgarnięty do 10. Polacy rozbili we wtorek Czarnogórców 3:0 i pewni są awansu do 1/8 finału. - Pokazaliśmy, że mamy długą ławkę i niezależnie od tego, kto jest na boisku, gramy na dobrym poziomie - stwierdził Marcin Komenda, rozgrywający Biało-Czerwonych. zobacz więcej »