"To jest właśnie siła demokracji. To prawdziwe demokratyczne tsunami"

Video: PAP/ EPA/Yuri Gripas

Trump wypowiedział się na temat sytuacji w Hongkongu

22.11 | Prezydent Donald Trump powiedział w piątek w wywiadzie dla kanału Fox News, że gdyby nie on, to "Hongkong byłby zmiażdżony w 14 minut" przez chińskie wojska, które nie wkraczają, ponieważ Donald Trump poprosił o to prezydenta Chin Xi Jinpinga - relacjonuje Reuters.

