Są kolejne oficjalne wyniki wyborów do sejmików

Państwowa Komisja Wyborcza wciąż nie podała ostatecznych wyników niedzielnych wyborów samorządowych. Znane są już jednak oficjalne wyniki wyborów do sejmików z niektórych województw.

PiS w sejmiku województwa świętokrzyskiego będzie miał 16 z 30 mandatów - wynika z oficjalnych danych Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach. W gremium zasiądą także przedstawiciele PSL, Koalicji Obywatelskiej, SLD i komitetu Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty.

PiS utrzymuje władzę na Podkarpaciu Prawo i... czytaj dalej » Próg wyborczy przekroczyło pięć komitetów wyborczych: PiS zdobył 206 697 głosów (38,4 proc.) – 16 mandatów., Polskie Stronnictwo Ludowe 137 372 głosów (25,25 proc.) – 9 mandatów, Koalicja Obywatelska 63 456 głosów (11,79 proc.) – 3 mandaty, SLD Lewica Razem 33 141 głosów (6,16 proc.) – 1 mandat, Projekt Świętokrzyskie 28 314 głosów (5,26 proc.) – 1 mandat.

Progu wyborczego nie przekroczyły komitety: Bezpartyjni Samorządowcy, Partia Zieloni, Partia Razem, Ruch Narodowy RP, Wolność w Samorządzie, Kukiz'15, Wolni i Solidarni i komitet Agnieszki Jędrzejewskiej. Frekwencja wyborcza wyniosła 56,28 proc.

W sejmiku ostatniej kadencji i w zarządzie woj. świętokrzyskiego PSL tworzyło koalicję z PO. Ludowcy zwyciężyli w 2014 r. w wyborach – uzyskali 17 z 30 mandatów. Kolejne były: PiS – osiem mandatów, PO – trzy, SLD – dwa. PSL uczestniczyło w zarządzaniu województwem od 1998 r. W 2006 r. współtworzyło koalicję z PO i PiS, a od 2010 r. wyłącznie z Platformą.

Łódzkie

Z oficjalnych danych podanych przez Wojewódzką Komisję Wyborczą wynika, że PiS wygrało wybory do sejmiku województwa łódzkiego, wprowadzając tam 17 radnych. 12 radnych będzie miała Koalicja Obywatelska, a czterech Polskie Stronnictwo Ludowe.

Oznacza to przejęcie przez PiS władzy w 33-osobowym samorządzie wojewódzkim, w którym rządziła koalicja PO-PSL.

Jak poinformowano w komisji, prawo do podziału mandatów uzyskało w sumie pięć ugrupowań. Oprócz PiS, Koalicji Obywatelskiej i PSL jeszcze - Kukiz'15 i SLD Lewica Razem.

W 2014 r. w wyborach do 33-osobowego sejmiku województwa łódzkiego również zwyciężyło PiS wprowadzając tam 12 radnych. Po 10 radnych miały PO i PSL, a jednego SLD. Mimo zwycięstwa PiS, województwem rządziła koalicja PO i PSL, która sprawowała władzę również po wyborach samorządowych w 2010 r.

W porównaniu z wynikami sprzed czterech lat PiS zyskało pięć mandatów. Z kolei najwięcej straciło PSL - sześć mandatów. Swojego przedstawiciela nie będzie mieć SLD, które w wyborach do sejmiku startowało z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem.

Kujawsko-pomorskie

Przeliczono prawie wszystkie głosy. Koalicja Obywatelska weźmie województwo pomorskie Według wyliczeń... czytaj dalej »

14 dla Koalicji Obywatelskiej, 11 dla PiS, 4 dla PSL i 1 dla SLD - taki jest podział mandatów w wybranym w niedzielnych wyborach sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Oznacza to najprawdopodobniej kontynuację dotychczasowej koalicji PO z "ludowcami".



Podział mandatów podała we wtorek wieczorem Wojewódzka Komisja Wyborcza w Toruniu, do której wpłynęły już protokoły ze wszystkich powiatowych komisji wyborczych.

W 2014 r. Platforma Obywatelska zdobyła 14 mandatów w 33-osobowym wówczas sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostałe mandaty uzyskały: PSL - 10, PiS - 7 i SLD - 2. Przez cztery lata województwem rządziła koalicja PO i PSL.

Wiadomo już, że najwyższe poparcie z rekordowym wynikiem w skali województwa (najprawdopodobniej także kraju) uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej - obecny marszałek województwa Piotr Całbecki, którego poparło ok. 68,5 tys. wyborców.

Przy 14 radnych Koalicji Obywatelskiej i 4 PSL w nowym - 30-osobowym sejmiku - ta sama większość rządząca województwem jest bardzo prawdopodobna. We wtorek rano Całbecki podkreślił, że nie odmówi, jeżeli otrzyma propozycję bycia marszałkiem.

Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej nadal będzie w opozycji w sejmiku, ale ich klub zwiększy się z 7 do 11 osób.

PSL po wyborach w 2014 r. miało drugi co do wielkości klub w sejmiku liczący 10 osób. Teraz PSL będzie miało 4 radnych.

Skład rady uzupełnia Stanisław Pawlak z SLD - były poseł tej partii oraz radny wojewódzki od 1998 r.

Zachodniopomorskie

Szansa na utrzymanie koalicji PO-PSL-SLD. Wyniki z Lubuskiego W sejmiku... czytaj dalej » Do sejmiku województwa zachodniopomorskiego wejdzie pięć komitetów wyborczych. 13 mandatów uzyskała KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, 11 mandatów Prawo i Sprawiedliwość, 3 mandaty KWW Bezpartyjni Samorządowcy, 2 mandaty Komitet Wyborczy PSL i jeden KKW SLD Lewica Razem - poinformował we wtorek wieczorem przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Tomasz Czapiewski.

Na Koalicję Obywatelską oddało głosy 204 979 osób, co stanowi 32,03 proc. głosujących. PiS uzyskało wynik 171 439 głosów (26,79 proc.), natomiast na Bezpartyjnych głos oddały 87 652 osoby (13,69 proc.). PSL otrzymało poparcie 61 940 głosujących (9,68 proc.), a na komitet SLD Lewica Razem głosowało 58 110 wyborców (9,08 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyły komitety: Partia Zieloni, Razem, Ruch Narodowy RP, Kukiz '15 i Wolność w Samorządzie.

Najwięcej głosów - 42 494 - zdobył obecny marszałek województwa Olgierd Geblewicz (Koalicja Obywatelska), startujący w największym okręgu, czym niemal podwoił swój wynik sprzed czterech lat. Wśród radnych sejmiku znalazł się też znany kajakarz i podróżnik Aleksander Doba, startujący z listy Bezpartyjnych.



Przy takim rozłożeniu mandatów najbardziej prawdopodobna jest koalicja KO z PSL - taką z Ludowcami tworzyła przez dwie ostatnie kadencje Platforma Obywatelska. Oznaczałoby to połowę miejsc w sejmiku dla tego porozumienia. Bezpartyjni i PiS natomiast bardzo ostrożnie wypowiadają się o ewentualnych sojuszach.

Frekwencja w Zachodniopomorskiem wyniosła 52,20 proc.

W zachodniopomorskim sejmiku zasiada 30 radnych. W poprzedniej kadencji, od 2014 r. najwięcej, bo 12 radnych miała PO, która tworzyła koalicję z czterema radnymi z PSL. Sześć mandatów miało PiS, tyle samo Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa. Trzy miejsca miał SLD, a jedna radna była niezrzeszona.

Śląskie

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do sejmiku województwa śląskiego, uzyskując 22 mandaty. Koalicja Obywatelska będzie miała w 45-osobowym sejmiku 20 radnych, SLD dwóch, a PSL jednego – przekazała we wtorek Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach.



Rozkład sił w sejmiku oznacza, że PiS – mimo wygranej – nie uzyskał większości wystarczającej do samodzielnego rządzenia regionem. Takiej większości nie ma też Koalicja Obywatelska. Przy tworzeniu przyszłych koalicji w sejmiku kluczowa będzie postawa SLD i PSL.



W kończącej się kadencji regionem rządzi koalicja PO, PSL, SLD oraz Śląskiej Partii Regionalnej – przedstawiciele tej ostatniej nie znajdą się w nowym sejmiku.



W 2014 r. wybory sejmiku wygrała Platforma Obywatelska, wprowadzając do sejmiku 17 radnych. PiS otrzymało 16 mandatów, PSL obsadziło 5 miejsc, Ruch Autonomii Śląska (obecnie pod szyldem Śląskiej Partii Regionalnej – ŚPR) 4, a SLD 3.



Przez całą minioną kadencję regionem rządziła koalicja PO-PSL-SLD-ŚPR. W obecnych wyborach w sejmiku zyskały zarówno PiS, jak i PO (w ramach Koalicji Obywatelskiej), straciły – oprócz ŚPR, która znalazła się poza sejmikiem – SLD i PSL.

