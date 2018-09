Kandydatka na prezydentkę Wrocławia z poparciem Biedronia





Foto: facebook.com/RobertBiedron | Video: facebook.com/RobertBiedron Robert Biedroń poparł kandydatkę na urząd prezydenta Wrocławia

- Są takie momenty kiedy strajk musi przerodzić się w coś konkretnego - mówi w krótkim nagraniu Robert Biedroń, wciąż urzędujący prezydent Słupska. I deklaruje swoje poparcie dla Marty Lempart, która chce zostać pierwszą prezydentką Wrocławia.

Liderka Strajku Kobiet chce być prezydentką Wrocławia Marta Lempart,... czytaj dalej » Nagranie pojawiło się - w środę - na oficjalnym Facebookowym profilu Roberta Biedronia. "W trudnych czasach potrzebujemy silnych i odpowiedzialnych ludzi. Taką osobą jest Marta Lempart, jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i kandydatka na prezydentkę Wrocławia z niezależnego komitetu Wrocław dla Wszystkich" - czytamy pod zamieszczonym filmem.

"To jest najlepszy moment"

W nagraniu Biedroń dodaje: - Są takie momenty, kiedy strajk musi przerodzić się w coś konkretnego. I taką konkretną sytuacją są wybory samorządowe, w których we Wrocławiu startuje Marta Lempart. To jest najlepszy moment, żeby zmienić oblicze tej ziemi i wybrać w końcu, we Wrocławiu, prezydentkę.

Lempart nie ukrywa, że cieszy się z wyrażonego poparcia. - Z Robertem Biedroniem łączy nas bardzo wiele - nie tylko świadomość tego, że poza Warszawą istnieje życie, ale i zrozumienie i głęboki szacunek dla faktu, że to nie partie i ich wodzowie, nie szyldy, nie centrale i zarządy, tylko zwykli ludzie, w konkretnych miejscach, mogą robić i robią niezwykłe rzeczy - komentuje.

Wcześniej, na Twitterze, na oficjalnym profilu komitetu Wrocław dla Wszystkich - jako wyraz poparcia - zamieszczono zdjęcie Marty Lempart w towarzystwie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z partii Razem i właśnie Roberta Biedronia.