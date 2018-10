Jeździ rowerem, boksuje i wygrywa polityczne starcia. Jaśkowiak najlepszy w Poznaniu

Video: TVN 24

Saleta powalczy z Jaśkowiakiem. "Prezydent nie będzie mnie...

17.09. | W tej walce nie liczy się sportowy wynik. Cel jest inny. - To co jest do wygrania, to pieniądze na rozbudowę oddziału onkologicznego dla dzieci w szpitalu - mówi Przemysław Saleta. Słynny pięściarz na ringu zmierzy się z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiaka. Choć walka jest charytatywna, obaj zapowiadają, że nie będą się oszczędzać.

