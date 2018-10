Adamowicz wygrywa w Gdańsku, w drugiej turze zmierzy się z Płażyńskim. Porażka Wałęsy

Video: tvn24

Adamowicz: to będzie ciekawa kampania

23.06 | Platforma Obywatelska i .Nowoczesna przedstawiły swojego kandydata na prezydenta Gdańsk w jesiennych wyborach samorządowych – to Jarosław Wałęsa, syn byłego prezydenta kraju i szefa NSZZ Solidarność. Tymczasem jego ojciec reaktywował Komitet Obywatelski, który zachęcać ma do udziału w wyborach i pilnować, by były one uczciwe.

