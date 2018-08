Premier wskazał datę wyborów samorządowych

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października - wynika z rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada.

Głosowanie w wyborach odbędzie się w godzinach 7-21. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia rusza kampania wyborcza.

W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

Premier Morawiecki podjął decyzję w sprawie daty wyborów 13 sierpnia.

Wybory samorządowe. Partia ojca premiera wystawi własne listy Wolni i... czytaj dalej »

Zmiany w kodeksie wyborczym

31 stycznia weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego. Przewiduje ona między innymi, że w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza powołuje też komisarzy wyborczych spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy między innymi sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej. Komisarze wyborczy będą zarządzać druk kart do głosowania; będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Od 1 stycznia 2019 roku to komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.