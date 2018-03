"Wezwijcie psychiatrę!". Zapłakana Sobczak wyszła ze studia





Kandydatka na prezydenta Rosji Ksenia Sobczak zalała się łzami w czasie debaty telewizyjnej i opuściła studio. - Ksenia, płacz, płacz! - dogryzał jej rywal Władimir Żyrinowski.

W środę w rosyjskiej telewizji Rossija 1 odbyła się debata prezydencka.

Celebrytka i dziennikarka związana z opozycją Ksenia Sobczak wyszła ze studia zalana łzami. W czasie debaty przerywali jej inni kandydaci, głównie lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimir Żyrinowski.

- Dostarczcie jej jedzenie do szpitala psychiatrycznego! - krzyczał do Sobczak Żyrinowski.

Debata po rosyjsku. Wezwała, by "zakończył paplaninę", po czym oblała go wodą Kandydaci na... czytaj dalej » - On ciągle jest niemiły. Ten człowiek nazywa mnie dziwką i wiedźmą w czasie waszego programu. A wy mu na to pozwalacie - żaliła się Sobczak ze łzami w oczach.

- Wezwijcie psychiatrę! Ksenia, płacz, płacz! - krzyczał Żyrinowski.

To nie pierwszy raz, kiedy w czasie debaty doszło do spięcia pomiędzy Sobczak a Żyrinowskim.

W ubiegłym miesiącu po serii przykrych słów ze strony polityka, Sobczak postanowiła go "ochłodzić" i oblała go szklanką wody. Ten gest miał odwrotny skutek do zamierzonego, bo Żyrinowski od tego czasu jeszcze zacieklej atakuje rywalkę.

Kandydatka na prezydenta

Sobczak jest córką Anatolija Sobczaka, byłego mera Petersburga, którego zastępcą był kiedyś Władimir Putin.

36-letnia Sobczak jest dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Popularność zdobyła jako prowadząca w rosyjskiej telewizji programy typu reality show i talk show. Obwołano ją "rosyjską Paris Hilton". Przez wiele lat prowadziła życie celebrytki, jednak później zaangażowała się w działalność opozycyjną i zaczęła krytykować władzę. W 2012 roku poparła protesty antyputinowskie i weszła w skład rady koordynacyjnej opozycji antykremlowskiej.

W październiku ogłosiła, że zamierza ubiegać się o fotel prezydenta.



Wybory prezydenckie odbędą się w Rosji 18 marca. Ich zdecydowanym faworytem jest Władimir Putin.