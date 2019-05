Ekonomista prowadzi po pierwszej turze wyborów prezydenckich, premier zapowiada dymisję

Pierwszą turę wyborów prezydenckich na Litwie wygrał były główny doradca prezesa banku SEB, ekonomista Gitanas Nauseda. Na drugiej pozycji uplasowała się kandydatka konserwatywnego Związku Ojczyzny–Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD) Ingrida Szimonyte.

Wynik niedzielnych wyborów, jaki zarysował się po obliczeniu 70 procent głosów, wskazuje, że kandydat niezależny Gitanas Nauseda uzyskał ponad 31 proc., Ingrida Szimonyte popierana przez TS-LKD natomiast - 25 proc. Właśnie ta dwójka kandydatów - o bardzo zbliżonych poglądach, jak podkreślają media - spotka się w drugiej turze wyborów w dniu 26 maja.

Źródło: Twitter Ekonomista Nauseda prowadzi po pierwszej turze



"Zbyt wysokie oczekiwania"



Trzecią pozycję uzyskał kandydat rządzącego Litewskiego Związku Rolników i Zielonych (LVZS) premier Saulius Skvernelis z wynikiem 23 proc. poparcia. Urzędujący premier przyznał w niedzielę wieczorem, że nie udało mu się przejść do drugiej tury i w związku z przegraną zamierza podać do dymisji.

- Naprawdę wierzyłem w to, że uda mi się przejść do drugiej tury, ale wynik wskazuje, że moje oczekiwania były zbyt wysokie - powiedział do swych zwolenników po ogłoszeniu częściowych wyników głosowania.

Źródło: EPA/VALDA KALNINA Skvernelis nie krył rozczarowania

Eksperci podkreślają, że dogrywka, jaka odbędzie się za dwa tygodnie, będzie bardziej obiecująca dla Nausedy. Szimonyte - kandydatka konserwatystów - już zgarnęła praktycznie wszystkie głosy swych potencjalnych zwolenników. Głosujący na Skvernelisa wyborcy wyznają zaś poglądy lewicowe, więc raczej nie poprą Szimonyte 26 maja. Litwini będą mieli nowego prezydenta. Jeden z kandydatów postawiłby kraj w nowej sytuacji W niedzielę... czytaj dalej »

Za mało głosujących

Rządzący na Litwie LVZS przegraną premiera Skvernelisa traktuje jako przegraną partii. Ugrupowanie już zapowiedziało, że przejdzie do opozycji, przy czym nie wyklucza się możliwości rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.



W sumie o najwyższe stanowisko w państwie w niedzielę rywalizowało dziewięciu kandydatów, między innymi przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL-ZChR) europoseł Waldemar Tomaszewski, który zdobył piątą pozycję uzyskując 4,6 proc. poparcia głównie na Wileńszczyźnie.



Wspólnie z wyborami prezydenckimi odbywały się dwa referenda: w sprawie ustanowienia podwójnego obywatelstwa i zmniejszenia liczby posłów ze 141 do 121. Oba plebiscyty nie będą wiążące, gdyż nie wzięła w nich udziału wymagana ustawowo liczba wyborców.



Frekwencja w niedzielnych wyborach na Litwie wyniosła 56,5 proc. uprawnionych do głosowania.