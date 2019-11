Na pewno Kidawa-Błońska, być może Sikorski. Kto wystartuje w prawyborach PO?

Video: Fakty TVN

Kto jeśli nie Tusk? PO w piątek ma podjąć kluczowe decyzje

Deklaracja Donalda Tuska, że on na prezydenta Polski kandydować nie będzie, zmusiła Platformę Obywatelską do działania. Na piątek zaplanowane jest posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej. Ma zapaść decyzja, czy PO chce urządzać prawybory. Jeśli będą prawybory, to być może poznamy kandydatów na kandydata. PSL już wzywa członków Koalicji Obywatelskiej do udziału w prawyborach obejmujących całą opozycję. Kandydatem na kandydata ze strony PSL zostanie prawie na pewno Władysław Kosiniak-Kamysz.

»