Tusk wystartuje na prezydenta? "Wracać do Polski, żeby ponieść porażkę, to zbyt duże ryzyko"

Jest w tej chwili racją stanu i najważniejszą sprawą da Polski na dziś, na te najbliższe miesiące, żeby to kandydat czy kandydatka opozycji demokratycznej wygrała wybory prezydenckie - przekonywała w "Babilonie" TVN24 BiS szefowa Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka. Dominika Korwin-Mikke z Konfederacji wyraziła wątpliwość, czy były premier Donald Tusk wystartuje w tych wyborach. - Wracać do Polski po to, żeby ponieść porażkę, to jest zbyt duże ryzyko i on się nie zdecyduje - oceniła.

Rozmówczynie Piotra Marciniaka w programie "Babilon" w TVN24 BiS dyskutowały o przyszłorocznych wyborach prezydenckich oraz możliwych kandydatach.

"Mówimy o wielkim jednomandatowym okręgu, jakim jest cała Polska"

"Mówimy o wielkim jednomandatowym okręgu, jakim jest cała Polska"

Posłanka Kinga Gajewska, która odnowiła mandat, startując z listy Koalicji Obywatelskiej, przekonywała, że te wybory "są niezwykle ważne i są absolutnie do wygrania dla zjednoczonej opozycji". - Czy to w pierwszej turze, czy w drugiej turze - dodała. Zauważyła, że w wyborach parlamentarnych łącznie na opozycję oddano więcej głosów niż na Zjednoczoną Prawicę, a w przypadku wyborów prezydenckich "mówimy o wielkim jednomandatowym okręgu, jakim jest cała Polska".

Szefowa Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka oceniła, że "jest w tej chwili racją stanu i najważniejszą sprawą da Polski na dziś, na te najbliższe miesiące, żeby to kandydat czy kandydatka opozycji demokratycznej wygrała wybory prezydenckie".

"Konfederacja ogłasza prawybory prezydenckie"

"Konfederacja ogłasza prawybory prezydenckie"

Dominika Korwin-Mikke z Konfederacji przekazała, że jej ugrupowanie "ogłasza prawybory prezydenckie". - Czyli nasi sympatycy wyłonią kandydata, który będzie reprezentował całą Konfederację - powiedziała.

Wyraziła wątpliwość, czy obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich. Wskazywała przy tym na - obserwowane w sondażach - duże poparcie, jakie ma prezydent Andrzej Duda.

Zdaniem Korwin-Mikke start w wyborach "dla Donalda Tuska jest to ogromne ryzyko". - Mając taką wysoką pozycję w Europie wracać do Polski po to, żeby ponieść porażkę, to jest zbyt duże ryzyko moim zdaniem i on się nie zdecyduje - oceniła.

Uczestniczkami programu były także: sejmowa debiutantka z Lewicy Razem Marcelina Zawisza oraz Monika Baran, członkini Porozumienia, partii Jarosława Gowina.