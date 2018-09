Szwedzi zagłosowali. Dobry wynik nacjonalistów i niejasny zwycięzca





W niedzielę odbyły się wybory parlamentarne w Szwecji. 7,2 miliona Szwedów wybierało 349 przedstawicieli do jednoizbowego Riksdagu. Wstępne wyniki nie przesądzają o zwycięzcy. Sondaże wskazują na wygraną socjaldemokratów lub centroprawicy.

"Lewicowy sen" skręca w prawo. "Sytuacja odwróciła się. I to za daleko" Coraz częściej... czytaj dalej » Według sondażu exit poll dla telewizji publicznej SVT rządząca dotychczas Partia Robotnicza-Socjaldemokraci (S) otrzymała 26,2 procent głosów, a konserwatywno-liberalna Umiarkowana Partia Koalicyjna (M) zanotowała dopiero trzeci wynik - 17,8 procent. Na drugim miejscu znalazło się natomiast antyimigranckie i nacjonalistyczne ugrupowanie Szwedzcy Demokraci (SD), które zdobyło 19,2 procent głosów



Spośród pozostałych ugrupowań Partia Lewicy (V) otrzymała 9 procent, Partia Centrum (C) 8,9 procent, Chrześcijańscy Demokraci (KD) 7,4 procent, Liberałowie (dawniej Ludowa Partia Liberałów) 5,5 procent. Niewielkie poparcie, nieco ponad progiem wyborczym, zdobyła Partia Ochrony Środowiska-Zielonych (MP) - jedynie 4,2 procent.



Ogromny sukces antyimigranckich Szwedzkich Demokratów sprawił, że większości nie osiągnął żaden z bloków rządzących Szwecją w ostatnich latach. Czerwono-zielona koalicja S i MP przy wsparciu V może liczyć jedynie na 140 mandatów w 349-miejscowym parlamencie. Centroprawicowy Sojusz, czyli M, C, KD oraz L, ma szanse na 141 mandatów.



Z kolei z sondażu exit poll prywatnej stacji TV4 wynika, że blok socjaldemokratów, Zielonych i Partii Lewicy zdobył 41 procent, sojusz partii centroprawicowych - 40 procent, a Szwedzcy Demokraci - 16,3 procent.

Lokale wyborcze otwarte były od godziny 8 i zostały zamknięte o godzinie 20.

W tym roku przewidziano wysoką frekwencję, zważywszy na to, że rekordowa liczba - 2,6 miliona osób - głosowała już 22 sierpnia w centrach handlowych i na dworcach. W Szwecji frekwencja wynosi na ogół 80-90 procent.

Również w niedzielę Szwedzi wybierali przedstawicieli do rad gmin, a także rad wojewódzkich.

Źródło: PAP/EPA/ / Anders Wiklund/TT Przewodniczący Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej oraz Umiarkowanej Partii Koalicyjnej podczas debaty

Niepewne wyniki

Komentatorzy podkreślają, że najpewniej długo nie będzie jasne, kto będzie rządzić Szwecją. Powodem tej niepewności są wysokie notowania Szwedzkich Demokratów, z którymi z powodu oskarżeń o szerzenie rasizmu i kontakty z neonazistami żadna z partii nie chce współpracować.

Sondaże wskazują, że trudno o mniej lub bardziej stabilną większość według podziału na dotychczasowe bloki.

W ostatnich latach Szwecją rządzili socjaldemokraci z Zielonymi przy wsparciu Partii Lewicy lub centroprawica skupiona wokół Sojuszu, czyli Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, Liberałów, Chrześcijańskich Demokratów oraz Partii Centrum.

Od 2014 roku w Riksdagu, szwedzkim parlamencie, rządzi mniejszościowa koalicja Partii Robotniczej-Socjaldemokratów oraz Partii Ochrony Środowiska-Zielonych, wspierana przez Partię Lewicy. W opozycji znajduje się Sojusz, czyli centroprawicowe porozumienie Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, Liberałów (dawniej Ludowa Partia Liberałów), Chrześcijańskich Demokratów oraz Partii Centrum.

Trzecią siłą w parlamencie jest nacjonalistyczne i antyimigranckie ugrupowanie Szwedzcy Demokraci, które na skutek oskarżeń o szerzenie rasizmu czy kontakty z neonazistami przez wiele miesięcy pozostawało w izolacji.

Socjaldemokratyczny premier Stefan Loefven jeszcze na początku września 2015 roku podczas wiecu w Sztokholmie mówił, że jego Europa nie buduje murów, co poskutkowało przyjęciem przez Szwecję rekordowej liczby ponad 162 tysięcy imigrantów.

W listopadzie tego samego roku szef rządu w związku z chaosem, jaki zapanował w kraju, zmuszony był wprowadzić kontrole na granicach oraz zaostrzyć przepisy migracyjne.

Po tych wydarzeniach w debacie publicznej zaczęły dominować tematy związane z trudnościami w integracji ogromnej fali uchodźców oraz wzrostem przestępczości (strzelaniny i zabójstwa w imigranckich dzielnicach).