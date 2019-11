Socjaliści wygrają, ale znów nie zdobędą większości? Hiszpanie wybierają parlament





Tak jak w poprzednim głosowaniu z 28 kwietnia, zwycięży Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) premiera Pedra Sancheza, ale znów nie zdobędzie większości - uważają eksperci komentujący odbywające się w niedzielę wybory parlamentarne w Hiszpanii. Ostatni sondaż firmy Gesop wskazał na rosnące poparcie dla prawicowej partii Vox.

Aby ominąć obowiązujący od wtorku w Hiszpanii zakaz publikowania sondaży przedwyborczych, firma Gesop zamieściła w środę wyniki ostatniego badania w andorskiej gazecie "El Periodic d'Andorra".

Są one zbliżone do publikowanych na przełomie października i listopada sondaży, zgodnie z którymi rządzący krajem socjaliści zdobędą mniej mandatów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych (niższej izbie parlamentu) w stosunku do posiadanych obecnie 123 miejsc.

Małe szanse na stabilny rząd

Gesop daje ugrupowaniu premiera Pedro Sancheza 115-120 mandatów, z kolei plasującej się na drugim miejscu centroprawicowej Partii Ludowej (PP) od 80 do 85 miejsc (obecnie ma ich 66). Jej potencjalny sojusznik, liberalna partia Ciudadanos (Cs), mająca obecnie 57 posłów, może według Gesop stracić aż 44 mandaty.

Utraty ośmiu mandatów może spodziewać się lewicowy blok Unidas Podemos (UP), który obecnie posiada 42 deputowanych. Ugrupowanie po ostatnich wyborach z 28 kwietnia br. bezskutecznie negocjowało umowę koalicyjną z PSOE.

Największą niespodzianką ostatniego przedwyborczego sondażu jest wynik opisywanej czasem jako skrajnie prawicowa partii Vox. Ugrupowanie kierowane przez Santiago Abascala może liczyć na rekordowe na tle dotychczasowych sondaży 50-55 miejsc. Obecnie w Kongresie Deputowanych ma ich 24.

Pedro Sanchez od czerwca 2018 r. kieruje mniejszościowym gabinetem. W lutym br., po odrzuceniu przez Kongres rządowego projektu budżetu, ogłosił wybory parlamentarne, licząc na zdobycie większości w parlamencie w wyborach 28 kwietnia, co jednak się nie udało.

Według kierownictwa Gesop, komentującego ostatni sondaż, szanse na utworzenie stabilnego rządu w Hiszpanii po niedzielnych wyborach parlamentarnych są nikłe.

Prognozy ekspertów

Eksperci uważają, że w niedzielnych wyborach, tak jak w poprzednim głosowaniu z 28 kwietnia, zwyciężą socjaliści. Jose Luis Orella, profesor historii współczesnej na madryckim uniwersytecie CEU San Pablo, zaznacza, że separatyzm i kwestie historyczne w znacznym stopniu zdominowały kampanię wyborczą.

Orella przypomina, że wpłynęły na to kroki podjęte w ostatnim czasie przez mniejszościowy gabinet premiera Pedra Sancheza, lidera Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE).

Uważa on, że Sanchez chciał pokazać lewicowy charakter swojej partii nie przez decyzje w kwestiach gospodarczych lub społecznych, lecz przez ekshumację generała Francisco Franco, która ożywiła podziały z lat wojny domowej 1936-1939.

W ocenie Orellego podczas kampanii wyborczej zabrakło rzeczowej debaty na temat gospodarki, co wynikało m.in. z faktu, iż "socjalistyczny gabinet Sancheza nie uchylił liberalnej reformy prawa pracy zatwierdzonego przez wcześniejszy rząd Mariano Rajoya" z centroprawicowej Partii Ludowej.

- Bez wątpienia jednak kluczowym tematem podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych w Hiszpanii będzie separatyzm kataloński. W kwestii tej ugrupowania polityczne o mniejszym poparciu społecznym próbują poprzez emocjonalne działanie na wyborców zdobyć jak najwięcej głosów - powiedział Orella.

Inny znawca hiszpańskiej sceny politycznej, prof. Juan Carlos Jimenez z uniwersytetu CEU San Pablo, spodziewa się, że zgodnie z ostatnimi sondażami, wzrośnie liczba osób głosujących na prawicowy Vox. Ekspert zaznacza, że rosnące poparcie dla partii Santiago Abascala, wynika właśnie z powodu październikowych zamieszek wywołanych przez separatystów w Katalonii.

Orella ocenia, że zamieszki w Katalonii pomogły zmobilizować niegłosujący wcześniej elektorat, który w niedzielę skłonny będzie poprzeć głównie ugrupowania centroprawicowe i prawicowe, szczególnie Partię Ludową i Vox.

Jimenez, który pracował w przeszłości na stołecznych uniwersytetach Complutense oraz Króla Juana Carlosa I, spodziewa się wygranej socjalistów. Nie wróży im jednak większości w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu. Oczekuje też trudności w rządzeniu krajem, których "PSOE może spodziewać się zarówno w Katalonii, jak i w pozostałych częściach Hiszpanii".

W jego ocenie najtrudniej jest przewidzieć jak zachowają się po wyborach separatystyczne ugrupowania, o których poparcie będzie musiał walczyć Sanchez.

- Być może Republikańska Lewica Katalonii (ERC) zgodzi się poprzeć ewentualny nowy rząd Sancheza w zamian za wsparcie socjalistów dla gabinetu ERC w Katalonii. Scenariusz taki jest możliwy, ale konsekwencje dla stabilizacji politycznej w Hiszpanii byłyby trudne do przewidzenia - powiedział Jimenez.

Protesty w Katalonii

W sobotę w organizowanych na terenie Katalonii wiecach i blokadach dróg brało udział kilkadziesiąt tysięcy separatystów. Demonstranci nie zgadzają się z wyrokami więzienia dla regionalnych polityków.

Organizatorem masowych protestów - będących też formą solidarności ze skazanymi za organizację referendum niepodległościowego w 2017 r. przez Sąd Najwyższy w Madrycie - jest internetowa platforma Tsunami Democratic. Według hiszpańskich organów ścigania kierownictwo tej organizacji kieruje zamieszkami i protestami, które po werdykcie skazującym separatystów, wybuchły 14 października w Katalonii.

Z szacunków dziennika "La Vanguardia" wynika, że bezpieczeństwa podczas niedzielnych wyborów do hiszpańskiego parlamentu na terenie Katalonii będzie pilnowało ponad 5 tys. funkcjonariuszy różnych formacji policyjnych.